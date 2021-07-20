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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 20 Temmuz 2021, Salı

Menopozda gerginlik

Menopoza girdim, bu nedenle çok gerginim. Kemiklerim erirse çabuk kırılır mı? Arkadaşlar "Kalsiyum al" dedi. Hangi ilacı içeyim?
MENOPOZA girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş gibi duruyor.
Menopoz doğal bir durumdur.
Bir farklılıktır. Hastalık değildir.
Gerilim yapar. Hormonal değişiklikler duyguları değiştirir.
Kemik erimesi ihtimali vardır. Bunun için düzenli beslenin.
Süt ürünleri, maydanoz ve keçiboynuzu kalsiyum kaynağıdır.
Ancak yaklaşık 2 katı kadar magnezyuma da ihtiyaç vardır. Kuruyemişler, yeşil sebze meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin. Gereksiz kalsiyum ilaçları almayın.

PARKİNSON'LA BİR KAHVE
Babam 61 yaşında. Parkinson belirtileri gösterince doktora götürdüm. Doktor "Çay içir iyi gelir. Parkinson'dan da korur" dedi. Gerçek mi bu yoksa şaka mı?
KAHVE ve çay, beyninizdeki sinir hücrelerine saldıran ve hareket etmenizi zorlaştıran bu ciddi hastalığa karşı yardımcı olabilir.
Araştırmalar, kafeinin Parkinson'un erken şikayetlerini hafifletebileceğini, kahve ve çay içmenin beyni Parkinson'dan korumanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Günde en fazla 3 çay bardağı olmak üzere çay iyidir.

İHMAL ETMEYİN
36 yaşındayım. 8 yıldır dönem dönem yüksek tansiyon sonucu şiddetli bas ağrısı ve baş dönmesi şikayetim var. Tansiyonum 16-11 seviyelerine çıkıyor. Ne yapmam gerekiyor?
GENÇ erkeklerde hipertansiyon beklenmez. Bu nedenle ileri tetkik gerekir. Tiroit çalışması bozukluklarında, böbrek üstü bezi hastalıklarında, kullanılan farklı ilaçlara bağlı olarak hipertansiyon ortaya çıkabilir. Gençlerdeki hipertansiyon atakları hayati sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle gencim deyip ihmal etmeyin. İç Hastalıkları Uzmanı takibine girin. Yapılmış tahlilleriniz varsa bana maille gönderin.

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