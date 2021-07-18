60 yaşında aşk

60 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle birlikte olmaya çalışırken sertleşme sıkıntısı yaşıyorum. Bu yaşta bu sıkıntı normal mi?

ERKEN boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda ve buna benzer sayısız durumda erken boşalma olabilir. Yaşla artmaz. Bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.

MENOPOZDA İSTEKSİZLİK

Nafiz Bey, 53 yaşındayım. 5 aydır menopoza girdim. Biraz huzursuzum. Bir de merak ediyorum. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

NEDEN UYUYAMIYORUM?

Benim uyku bozukluğum var. Sık sık seyahat ediyorum. Hap kullanamıyorum. Bir tavsiyeniz olur mu?

İLAÇSIZ tedavi yöntemlerinin en önemlilerinden bir tanesi PEMF terapi dediğimiz mıknatıs yatak uygulamasıdır. Yanınızda tüm seyahatlerinizde taşıyabileceğiniz halde bir ince yatak, mat tarzında hazırlanmış bir yataktır. Beden mıknatıslığını düzenler. Tabir yerindeyse Vücudun enerji aküsünü şarj eder. Güvenlidir... Yatmadan aşırı yemek yemeyin. Yemenizde sakınca yoksa 1 tatlı kaşığı bal ile 1 su bardağı yoğudu karıştırıp yatmadan 1 saat önce yiyin.