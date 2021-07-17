Hemen doktora!
SENİN muayene sonucuna göre siğil dediğin değişikliklerin sebebi önemli. Dediğini doğru kabul edecek olursak cinsel organlarda siğil, Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz mikropla olur. HPV virüsü, cinsel ilişki ile (vajinal, anal veya ağızdan) geçer. Siğil haline gelmeden de bulaşma olmuş olabilir.
Siğiller, HPV bulaşmasından 6 hafta ile 6 ay arasında görülebilir.
Cinsel organlardaki HPV ile temas etmiş herkeste siğil görülmeyebilir.
Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilir. Bence kadın hastalıkları uzmanı seni muayene etsin.
İLAÇ ALMAK YETMEZ
Eşim 64 yaşında. Sol kolunda kas yırtığı çıktı. İlaçları kullandık geçmedi. Ne yapalım?
GEÇMİŞ olsun. Sadece kas yırtığı değildir. Lif, tendon ile ilgili iltihabi değişiklikler de olabilir. Sabır ve düzenli ilaçla birlikte fizik tedavi uygulamaları gerekir.
Bu yüzden sadece ilaç almak yetmez. İç hastalıkları uzmanı veya romatoloji uzmanları muayene ve tetkikler yapmalıdır.
Fizik tedavi uzmanı takibinde sabırla tedaviye devam edin.
SENİ SEVENİ SEV
Nafiz Hocam ben 25 yaşında bayanım.
Şişmanım. Çirkinim.
Evlilik gibi ciddi bir ilişki ihtimalim de olmadı.
Bana yardım edin...
SENİN gibi hayattan korkan birçok okuyucumuz ve hastamız var. Cinsellik, ilk önce kendini tanımakla başlar ve ancak kendisini seven, sayan ve güvenen bir insan karşısındakine de bu olumlu duygularla yönelebilir. Çirkinlik tarifin, senin kuruntun da olabilir mi? Olabilir.
Kime göre güzel sorusunu insanlık hep tartışır durur.
Bunları kafana takma. Seni seveni sev. Kendine güven.
Gerisini merak etme sen.
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