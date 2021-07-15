Panik atak kabusu

Yeni evliyim. 2 aydır panik atak yüzünden cinsel ilişkiye giremiyorum. Tedaviye yeni başladık. Ama böyle çocuğumuz nasıl olacak?

DURDUĞUN yerde panikleme. Evlilik ve cinsel ilişki ile ilgili bilgi al. Mutlaka psikolog desteği al. Cinsel ilişki ve başarı, gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise eşlerin ortak isteği ile cinsel ilişki gerçekleşebilir. Eşinin de desteği ile bu sorunu da çözersiniz. Çocuk sahibi olmak başka bir süreç. Korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl çocuğunuz olmazsa, mutlaka bu konuda doktor takibine girersiniz. Şimdilik merak edecek bir durum yok.

SU İÇ GENÇLEŞ

Nafiz Bey, benim cildim kuru. Kırışıklık biraz fazla. Ancak ben hep genç bir cildim olsun isterim. Ne tavsiye edersiniz?

YETERLİ miktarda su tüket. Sebze sofranda mutlaka olsun. Duş suyu için bir arıtma kullan. Sigara içiyorsan bırak. D vitamini için tahlil yaptır. Alerji testi yaptır. Karışık kozmetik malzeme kullanma. Bize başvuran hastalarımıza mezoterapik olarak PRP, ozon, hyalüronik asit gibi tedavi edici, yenileyici iğne uygulamaları önerebiliyoruz.

HIÇKIRIK KABUSU

Hocam yaklaşık 3 aydır hıçkırıyorum. Deliye döndüm. Bu hıçkırık neden oluyor?

KARNIMIZIN içinde akciğer ve kalp bölümüyle, bağırsak ve midemizi ayıran 'diafragma' dediğimiz bir kas var. Bir de kaburgalarımızın arasında kaburgaları birbirine bağlayan kaslar var. İşte bu kaburga arası kaslar kendiliğinden, istemediğimiz halde aynı anda kasılırlar. Buna hıçkırık deriz. 2 günden uzun süren hıçkırıklar araştırılmalıdır.