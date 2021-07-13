Güneş sedefi iyileştirir

Merhaba Nafiz Bey, kardeşime 5 ay önce sedef hastası olmuş dediler. Derisi pul pul pullanıyor. Parlak gibi. Neden oldu acaba? Bu durumdan kurtulması için ne yapmamız gerekir? Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim...

DERİ yenilenmesi 3-4 haftada bir olur. Hızlanınca sedef hastalığı olur. Bazen 3-4 günde bir deri yenilenir. Dökülür. Pul pul olur. Ailesel yatkınlık vardır. Ancak sedef için tetikleyici faktör çoğunlukla boğaz enfeksiyonu, stres-sıkıntıevham ya da deri hasarı gibi dış etkenlerdir. Güneş ışığı sedefi iyileştirir. Aşırı sigara içmek, diğer hastalıklar için kullanılan ilaçlar da sedefi daha da kötüleştirebilir. Aşırı sıkıntı, üzüntü olmasın diye gereğinde psikolog desteği aldırın.

KAYGI GEBELİĞE ENGEL

6 aydır evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Kayınvalidem bana 'Sen kısır mısın?' diye sordu. Çok zoruma gitti. Gerçekten benim çocuğum olmayacak mı?

ÖNCELİKLE herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık veya infertilite dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az 6 ay var. Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Stres evham-kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir.

GUATR SAÇ DÖKER

Ailemizde 3 kişide guatr var. Bende yok. Tahlil yaptırayım mı?

BU hastalığın sebepleri ailesel yatkınlık yaratan sebeplerden olabilir. Ama tiroit çalışmasını tahlil yapmadan anlamayız. Şikayet yokken bile FT4, TSH testi yaptırabilirsin. Bayan mı erkek mi olduğunuzu belirtmemişsiniz. Bununla beraber adet düzensizliğin varsa, sebepsiz kilo alıyorsan, sürekli yorgunsan, saçların çok dökülüyorsa, cilt lekelerin arttıysa, soğuğa dayanamıyorsan bekleme hemen doktora git. Tahlil yaptır. Gerektiğinde ultrason çektir. Tedbir iyidir.