Tüp aşka engel değil!

Nafiz Hocam, kafam karışık. 5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var. Eşim "Tüp bağlatalım" dedi. Bir zararı var mı?

KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.

Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.

DOYMUŞ YAĞDAN KAÇININ

Babamın KOAH hastalığı var. Çok zayıf. Nasıl beslenmesi gerekiyor? Diyetisyene gittik, işe yaramadı. Yanlış bir şey mi yapıyoruz?

HASTALIĞA göre diyet özeldir. İç hastalıkları uzmanı ve diyetisyen takibi şart. KOAH hastasının diyetinde; günlük enerjinin karbonhidrattan gelen oranı yüzde 40-55 olmalıdır. Günlük enerjinin yağdan gelen oranı yüzde 30-45 olmalıdır. Doymuş yağlardan kaçınılmalıdır. Günlük enerjinin proteinden gelen oranı yüzde 15-20 olmalıdır. Akciğer ve kas dokusunun korunumu ve onarımı için diyet proteini yüksek olmalı ve kaliteli protein kaynakları tercih edilmelidir.

EVHAM AĞRI YAPAR

1 aydır midem ağrıyor. Doktor endoskopi istedi. Korktum. Daha sonra ishal ve kabız oldum. Stres yüzünden mi?

Ağızdan makata kadar sindirim sistemi tek parça bir organdır. Stres ve sıkıntıdan direk etkilenir. Endoskopiden korkma. Eskisine oranla daha kolay-sorunsuz ve çok faydalı bir inceleme. Tedavi ve takibin nasıl olacağına karar verdiğimiz bir tetkik. Yaptır. Huzursuz bağırsak hastalığısendromu da beraberinde var diyebiliriz. Mutlaka iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerilim-stresevham- huzursuzluk bağırsak düzenini bozar. Gaz yapan yiyecekleri az tüket.

ROMATİZMA DÜŞÜK SEBEBİ

İltihaplı eklem romatizması hastasıyım. Çocuk istiyorum. Metotreksat alıyorum. 2 düşük yaptım. Ne yapmalıyım?

Metotreksat hamilelerde tercih edilmez. Ayrıca beslenme bakımından zayıf düşmüş hastalarda, ciddi böbrek ve karaciğer bozukluğu olanlarda, kemik iliği az çalışması, kansızlık, alkol bağımlılığı, bu ilaca karşı aşırı duyarlılık hallerinde kesinlikle kullanılmaz. Gebelikte bu hastalığın tedavisi zordur.

Hidroksiklorokin, sulfasalazin grubu ilaçlar doktor kontrolünde dikkatlice kullanılmalıdır.

ZERDEÇALI İLAÇLA ALMAYIN

57 yaşındayım. Kalp hastasıyım. Aspirin kullanıyorum. Ama son 2 aydır bacaklarımda morluklar oluyor. Kalbi beslesin diye zerdeçal, keçiboynuzu da yiyorum. Başka tavsiyeniz var mı?

OLUR. Zerdeçalı bırak. Zerdeçal, kan pıhtılaşmasın diye verilen ilaçların etkisini arttırabilir. Sende de bu etkiyi yapmış olabilir. Kanama fazlasıyla kolaylaşırsa küçük veya büyük kanamalar olabilir. Bu; beyinde, kalpte olursa oldukça olumsuz durumlara neden olur.

Düzenli olarak doktor takibinde kalın.

Kilonuz normal sınırlarda olsun.

Kafayı bir şeye takmayın.