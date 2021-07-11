Erken andropoz...
Andropoz kaç yaşında başlar?
İLERİ yaş erkeklerdeki "Testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş.
Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar. Spor yetenekleri ve iş temposu azalabilir...
ÇOCUK İSTİYORUZ AMA...
1.5 yıldır evliyiz. Çocuk istiyoruz. Korunmuyoruz. Ancak hala güzel haberi alamadık.
Soracaklar diye memlekete gidemiyoruz. Kadın doğumcu eşim için normal dedi.
Bunalımdayım. Ne yapayım?
"HERKES ne diyecek" diye yaşamaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Ancak sen önce Üroloji Uzmanı'na git. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemi ve idrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres, üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir. Haydi, hemen doktora.
ŞİKAYETLERİN ÖNEMLİ
Yaklaşık 3 aydır sutyenimde beyaz lekeler görüyorum.
Özellikle adet dönemimde memelerimde şişme ve ağrılar oluyor. Gerçi adetimin düzeni de bozuldu. Kadın doğum doktoruna gitsem iyi olur mu?
KESİNLİKLE iyi olur. Hem adet düzensizliği, hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle prolaktin dediğimiz hormonların bu şikayetlerle ilgisi olabilir. Kadın Hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur. Tanı koyup takip etmek önemli.
İleride çocuk sahibi olamamana neden olabilecek ihtimaller de var.
DÜZENLİ TAKİP GEREKLİ
Annem akciğer kanseri.
Kemoterapi gördü. Işın tedavisi de aldı. Ama geçen hafta aniden şuuru kapandı. Üç gün hastanede yattı.
Tuzu düşmüş. Neden olabilir?
ÖNCELİKLE geçmiş olsun.
Akciğer kanser tedavileri zorlu ve uzun süreli tedaviler gerektirir.
Anladığım kadarı ile sodyum dediğimiz kan tuz seviyesi düşmüş. Uygunsuz Anti-Diüretik Hormon Sendromu dediğimiz durumlar ortaya çıkabilir.
Bedendeki kanserde bazı hormonlar artar. Bu hormonlar kan tuz dengesini olumsuz etkiler. Kan tuzu düşer. Şuur bozulur. Hayatı tehdit edebilecek kadar ciddidir. Enfeksiyonlar, tiroit bezi az çalışması, idrar söktürücü ilaç kullanımı, depresyon ilaçları kullanımı gibi nedenlerle bu hastalık belirgin hale gelebilir. Hastadaki altta yatan sebebi bilip düzenli takip edilmesi gerekir.
FİBROMİYALJİ OLABİLİR
Babaannem 63 yaşında. Altı yıldır her yeri ağrıyor. Sürekli doktordayız. Kafayı kansere takmış. Bu kadar ağrı normal mi?
Kanser ihtimali var mı?
AĞRI normal bir şey değildir. Bir alarmdır. Bu anlattıklarını hastadan dinlersek aklımıza ilk gelen hastalık genellikle "Fibromyalji" gelir. Biz, hekim olarak fibromyalji hastalarının daha stresli ve mükemmeliyetçi yapıda kişiliklere sahip olduğunu düşünürüz.
Bu hastalar sıklıkla birçok tahlil tetkik yaptırmış olurlar. Her beden her zaman kanser ihtimali taşır. Bu nedenle yeni şikayetleri varsa ilk kez şikayet ediyor gibi değerlendirilmelidir.
Hemen düzenli olarak takip edecek bir İç Hastalıkları Uzmanı bul. Takibine gir. doktor değiştikçe tekrar başa dönülür.
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