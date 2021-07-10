Başlamadan bitiyorum

Daha 24 yaşındayım. Yeni evlendim. Ama ilişkide hemen boşalıyorum. Aklıma başka şeyler getirmeye çalıştım, hiçbir şey değişmedi. Bir şeyler önerir misiniz?

ÖNCE eşinle olan cinsel ilişkini iş olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma. Yani aklına başka bir şeyler değil eşin gelsin. Erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek başlangıçta herkesin aklına gelebilen ilk ihtimaldir. Ama hakimiyeti tamamen kaybetmene neden olabilir. Cinsel ilişkinin hazzını da yaşayamazsın. Mutlaka iç hastalıkları uzmanına görün. Geciktirici jel, prezervatifle ilişkiye girme veya diğer yardımcı yöntemlerin uygun olanlarını doktorunla görüş.

AŞKIN YAŞI YOKTUR

Babam 59 yaşında. Yeni evlendi. Cinsel hayatının iyi olduğunu söylüyor. Ben 30 yaşındayım ama cinsel sorunlarım var. Babam ilaç mı alıyor acaba?

CİNSEL ilişki, kişiye göre değişebilir. Aynı yaşta bile olsa, ilişki sayısı değişebilir. Stres, yorgunluk, eş durumu, beslenme şekli, hastalıklar gibi birçok sebep bu sayıyı olumlu veya olumsuz etkileyebilir. "Babam ilaç alıyor mu?" sorusuna, ben cevap veremem. Bu tip ilaçlar ileri yaşlarda dikkatli kullanılmalıdır.

SABAH AKŞAM SIVI ALSIN

Annem idrar kaçırıyor. Ürolojiye gittik, doktor ilaç verdi ama fayda etmedi. Ne yapmalıyız?

BEZ bağlama konusunda annenizi ikna edin. Başka tedaviler başlasak da, "Ya altıma kaçırırsam?" diye düşünerek içine kapanır.

İdrar yolu ve mesane hastalıkları, hipertansiyon, tiroit bezinin çok çalışması, şeker, stres idrar kaçırmaya neden olabilir. İlk verilen ilaç en sık karşılaşılan hastalık için olur. İlaç tedavi etmezse diğer ihtimalleri araştırmamız gerekir. Sabahtan akşama kadar sıvı alsın. Akşam ve gece sıvı alırsa geceyi de uyumadan kötü geçirir.