Sinir yayılırsa kol ağrır

Sol kolum ağrıyordu, hastaneye gittim. 'Boyunda kireçlenme var' dediler. Hastalığım boynumdaysa kolum niye ağrıyor?

Boyun kireçlenmesi boyun omur eklemlerinin yıpranıp, aşınmasıyla oluşur. Boyunda bu değişiklikler 20-30'lu yaşlarda başlayarak ilerler.

Genellikle şikayete neden olmaz. Eklem kenarlarından büyüyen yeni kemik oluşumları boyun hareketleri sırasında sinir köklerine bası yapabilir.

Sonuçta, sinirin yayılım alanı boyunca (omuz ve kollarda) ağrı oluşabilir. İleri olgularda, vücudun alt kısmında güçsüzlük ve duyu kaybı gelişebilir. Yani tedbir almazsan tedavi ameliyata kadar gidebilir.

ÖNCE ANLA SONRA ANLAŞ

Yeni evlendim. Eşim ilişkiye yanaşmıyor. Bir türlü ikna edemedim. Bana kızgın mı acaba?

BELKİ. Kendisinden öğrenmelisin. Cinsel aktivite bozuklukları arasında sık görülen şikayetlerden biri de cinsel isteksizliktir. Kişinin eşiyle ilgili düşünce ve hisleri, yaşı, yeterli özgüven, cinsellikle ilgili önceki deneyimlerin olumlu olması, cinsellik dışındaki alanlarda da iyi bir ilişkinin olması, cinsel isteğin yoğunluğu ve sıklığı gibi birçok kriteri göz önüne almak gerekmektedir. Yani eşini, tanı, anla, paylaş, anlaş.

BİR BARDAK YOĞURT YE

25 yaşındayım. Kabızlık sorunum yok. Fakat yemek ve su içtikten sonra karnım şişiyor. Yoğurt faydalı mı?

Anlattıklarına bakılırsa sadece fazla gaz var. Hava yutmayla olabilir. Burun tıkanıklığı, stresli kişilik yapısı, hızlı yemek yeme iyi çiğneyememe, çok çay içme, gazlı içecekler ve yiyecekler tüketme, çerez gibi hava yutturan atıştırmalıklar tüketme, sakız çiğneme gibi durumlarda böyle olur. Bunları düzene sok. Günde 1 su bardağı kadar yoğurt mutlaka tüketilmeli. Katı yağlar riskler taşıyabilir. Kahvaltıda zeytinyağı bulundur.