Çok utanıyorum

2 aylık evliyim. Keşke hiç evlenmeseydim. Eşimle hala beraber olamadım. Aslında beraber olduk ama o iş olmadı. Erkekliğim yetmiyor. Çok utanıyorum. Eşim huzursuz. Doktora gideyim mi?

Cinsel tatmin için gerekli olan sertliğin sağlanamadığı duruma 'erektil disfonksiyon' diyoruz. Takip ve tedavi için 3 aylık bir takip gerekiyor.

Yaş ilerledikçe daha sık görülür. Ayrıca şeker, damar, hormon ve psikiyatrik hastalıklarda daha sık ortaya çıkar. 2025'te dünya çapında yaklaşık 332 milyon erkekte görülmesi bekleniyor. Ek olarak şişmanlık, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği gibi birçok kronik hastalık sertleşmede soruna neden olabiliyor. İlaçla, psikoterapiyle ve enjeksiyonlarla tedavi edilmeye çalışılıyor. Hemen üroloji uzmanı bul ve ona muayene ol.

UYKUSUZLUK İŞTAH AÇAR

İşim nedeniyle çok seyahat ediyorum. Geç yatıyorum. Düzensiz yemek yiyorum. Şişmanladım. Hangi ilacı alayım?

İlaç önermiyoruz. İyi olmanı öneriyoruz. İlaç almak iyi olmak demek değildir. Sıkıntının sebebini bulmadan kalıcı iyilik olmaz. Fırsat buldukça uyu. Çünkü uykusuz kaldığın müddetçe iştahın azalmaz. Uykusuzluk iştah açar. Düzensiz yesen de yediklerin sağlıklı gıdalardan olsun. Tuzlu, yağlı, şekerli, kızartma ağırlıklı beslenme şekli şişmanlığa davetiye çıkarır. Ayrıca aşırı stres prolaktinin artmasına neden olur. İştahı arttırır. 2 saatlik şeker yükleme testi, tiroit hormon testi gibi bazı tahlillerin yapılması gerekebilir. İlk fırsatta iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerisi düzene girer.

İNSÜLİN DİRENCİ KİLO SEVER

'Şişmanlar şeker hastası olur' diyorlar. Ben de şişmanım. Zayıflamak istiyorum. Zayıflarsam da şeker hastası olur muyum?

İnsülin pankreas organında üretilir. Her öğünden sonra normal olarak küçük miktarlarda üretilir. Şişman kişilerde insülin direnci olabilir. Önce kan şekerini düşürür. Sonra düşüremez hale getirir. Ve sonunda da şeker hastası olursun. Zayıflarsan hasta olma riskin azalır. Ağzının tadı kaçmasın diye zayıflamalısın.

KEMİKLERE PEKMEZ

52 yaşında bayanım. Menopoz oluyorum. Komşularımla kemik ölçümü yaptırdım. 'T-2.8' çıkmış. Bu ne demek?

Kemik erimesi var demek. Kemik yoğunluğu ölçümü genç erişkin insanlardaki ortalamanın -2.8 altında demek. Düzenli beslen. Süt ve süt ürünleri, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdalar al. Güneşe çık. Cildinin güneşle temas etmesini sağla. Tuzsuz ye. Sigara ve alkol kullanma.

Mutlaka düzenli olarak hareket et. Fizik tedavi uzmanı, iç hastalıkları uzman takibinde kal. İlaç kullanman gerekiyor. İlaç ve ilaç dışı tedavi 6 ay uygulanınca kontrol edilmen gerekli. İhmal etme.