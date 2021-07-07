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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 07 Temmuz 2021, Çarşamba

Stres aşkı bitirir

2 aydır midemde ekşime ve yanma vardı. Kardeşimin mide ilacını kullanmaya başladım. Midem rahatladı fakat bu sefer de sertleşmem bozuldu. 34 yaşındayım ve işten ayrıldım. Streste erkeklik bu kadar etkilenir mi?
Evet etkilenir. Her türlü gerilim bedenin her çalışmasını etkileyebilir.
İşini kaybetmek bir anlamda sosyal hayattaki iktidarını kaybetmek gibi hissedilirse cinsel hayattaki iktidarın da etkilenir. Her işte bir hayır vardır dersen bedenini korumuş olursun. Moral bozacağına yeni çareler, çözümler ararsın.
Ayrıca mide ilacı diye bilinen ilaçlar bazen yan etki olarak sertleşmede azalma yapabilir. İlaç almaya başladıktan sonra ortaya çıkabilecek her türlü şikayette aldığınız ilacın yan etkileri ihtimali akla gelir. O ilacı almayı kes.

BOL BOL SU İÇİN

Doktor bey, kardeşimde, bende, teyzemin kızında, amcamda böbrek taşı var. Bu nasıl iştir anlamadık. Bu taşlardan korumak için ne yapalım?
Öncelikle normal halinizi bilip takip edin. Günde ne kadar su içtiğinizi, idrarınızın normal rengini bilin. Bir günde ne kadar idrar çıkardığınızı takip edin. Berrak idrar çıkaracak kadar su için. Normal kiloda erişkin bir kadının günde 1.5-2 litre, erkeklerin ise 2-2.5 litre su içmesi yeterli olur.
Özellikle 40 yaşından itibaren mutlaka yılda bir kez idrar ve kan tahlili yaptırın.
Böylece böbrek hastalığı erken evrede tespit edilebilir.
Tuzu gördüğün yerde durma kaç. Düzenli egzersiz yap. İçiyorsanız sigarayı bırakın. Gelişigüzel, sık sık ağrı kesici kullanmaktan kaçının.


PROSTAT SPERMLERİ KORUR

Doktor bey merakımdan soruyorum. Bu prostat ne işe yarıyor?
Prostat bezi erkeklerde bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında bir bezdir.
Bir çeşit sıvı üretir.
İnsan neslinin devamında hayati önem taşır. Yaptığı sıvı erkek üreme hücresi olan spermlerle ilgilidir.
Kadın cinsel organının rahime kadar uzanan kısmı spermlerin yaşaması için uygun değildir. Prostat sıvısı bu ortama karşı spermleri korur. Daha sonra hızlı hareket ederek rahim ağzından içeri girmelerini sağlayacak maddeleri üretir.
Yani prostat sıvısı olmasaydı kimse olmayabilirdi.

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