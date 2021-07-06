Antibiyotik çare değil

Nafiz Hocam, benim sürekli boğazım şişiyor. Antibiyotik kullanıyorum. Arkadaşlarım "Şeker hastası olursun" diyor. Doğru mu?

ÇOK antibiyotik kullananlar şeker hastası olursun diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Kulak Burun Boğaz Uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte zatüre, menenjit ve bunun gibi birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.

PROSTAT KORKUSU

56 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostatın büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez.

Prostat bezi hastalıklarında, İdrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, Üroloji Uzmanı Muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru Üroloji Uzmanı muayenesine...

KİREÇLENME SORUNU

75 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir?

KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması. Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ve hastayı takip ediyoruz.

Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma. Yaptırabilirsin.

ŞEKER BÖBREĞİ VURUR

42 yaşındayım. Çok idrara çıkıyorum. Doktora gittim, tahlil yaptırdı. "Şeker hastası olmuşsun" dedi. Komşumun bu hastalıktan böbrekleri bozulmuştu. Bende de olur mu?

ŞEKER hastalığı böbrekleri bozar. Tabi perhiz yapmazsan, hareket etmez ve düzenli doktor kontrolünden geçmezsen... Diyabet, en önemli kronik böbrek yetersizliği sebeplerindendir. Diyaliz ünitelerinde tedavi gören hastaların yüzde 50'si diyabetlidir. Diyabetli hastaların yüzde 10-20'si böbrek yetersizliği nedeniyle kaybetmektedir. Bu nedenle şekerini normal sınırlarda tutmaya dikkat et.