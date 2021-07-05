Cinselliği etkileyebilir

2 yıllık evliyim. 2 aylık bebeğim var. Gebe kaldığımdan beri eşimle cinsel ilişkiye girme isteğim neredeyse kalmadı. Çocuğumu emzirmeye devam ediyorum. Bununla ilgisi var mı? Ne yapmalıyım?

Sık sık karşılaşılan bir şikayetiniz var. "Cinsel isteksizlik" diye tarif edilir. Cinsel ilişkiye girme isteği özellikle gebelik ve annelik sürecinde azalabilir. Bedensel hastalık ihtimalleri olsa da daha çok sosyal ve ruhsal sebepler ağırlıktadır. "Anneyim ayıp değil mi?" sorusu akılda yankılanabilir. Anneliğin kutsallığı ile uyuşmayan bir davranış gibi düşünülmeye başlanabilir. Gebelik ve anneliğe ait sorumluluklar, yorgunluklar ve stresler cinsel ilişki isteğini geri plana atabilir. Hatta eşinizde yine aynı nedenlerle size cinsel anlamda talepte bulunmayabilir. Eşinizle bu konuyu paylaşın. Birlikte çözüm üretin. Gerekirse psikolog, kadın hastalıkları uzmanı veya iç hastalıkları uzmanından destek alın.

KAFANA GÖRE İLAÇ ALMA

Hipertansiyon hastasıyım. Cinsel gücü arttırıcı bitkisel ilaçlar kullanıyorum. Bu tansiyonumu nasıl etkiler? Zarar verir mi? Ne kullanabilirim?

Özellikle hipertansiyon ve kalp damar hastalıklarında kullanılan nitrat grubu ilaçlar ve diğer damar genişleticilerle kullanılırsa aşırı tansiyon düşüklüğü riski vardır. Kafana göre ilaç kullanma. Diğer performans arttırıcı olduğu ifade edilen ilaçlarda hangi etken maddeler içerdiği belli olmayan kaçak ürünler olabilir. Ayağını yorganına göre uzat. Senin performansın senin için gerekli olandır. Doğal şartlarda, hastalığına uygun sürenin fazlası zarar verici olabilir. Midyata pirince gitmeden tekrar düşün. Performans kaygısının azalması bile performansı arttırır. Unutma.

3 AY SONRA KONTROL

5 hafta önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. Guatrım da çalışmıyormuş. Testler normal çıktı. Ne yapmam lazım?

Tiroit testleri başka hastalıklardan da etkilenebilir. Anladığım kadar senin tiroit testlerin hastanede yatarken düşük gelmiş. Şimdi testler normal. Açlıkta, beslenme bozukluğunda, böbrek yetmezliğinde, şeker komasında ve bazı uzun süreli hastalıklarda bu şekilde farklılıklar olabilir.

3 ay sonra tekrar kontrol yaptır.

YEDİĞİNDEN FAZLASINI YAK

"Lahana çorbasıyla 1 haftada 3 kilo verirsin" diyorlar. Doğru mu?

Hedef kilolardan kurtulmak değil. Hedefimiz sağlıklı yaşamak. Kilolardan kurtulmak için başına hastalık saran bir sürü insan var. Tek yönlü beslenme diyetleri uygun değil. Her okuduğunu yapmaya kalkma. Ne bedenin ne de ruhun sıkıntıdan kurtulmaz. Önemli olan yediğinden fazla harca. İsteklerini kontrol et. İhtiyacın kadar ye. Gerektiği kadar harca. Nasıl başladıysa öyle biter. Yani fazla kilolar geldikleri gibi giderler. Yeterince su iç. Acıkmadan ye, doymadan kalk.