Kasık ağrısı kabusum oldu

Hocam, çok büyük sıkıntılarım var. Kasıklarıma kadar kramp giriyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Nedeni ne olabilir? Bana ne önerirsiniz?

HER iki kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bu konu ile ilgili alınacak en önemli tedbir, doğru egzersiz tekniklerini kullanmaktır. Magnezyum ve kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli... İlaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleri ile durum tespit edilmelidir. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF, sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir. Bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği doktor kontrolüne girmen gerekiyor.

MENOPOZ SENDEN KORKSUN

56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?

ÇOK iyi yapıyorsunuz. Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır. Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün. Kilo almayın. Kızmayın. Takmayın. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.

EŞİM HAMİLE!

Nafiz Hocam, eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?

AŞereceği için istediklerini yedir. Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart. Kış mevsimi vitamin, mineral ve posa kaynağı sebze ile meyve çeşitleri açısından oldukça zengin. Ve tabi ki mevsim gıdası balık... Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli. Sakın fesleğen yemesin.