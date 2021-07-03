Kaygı yok güven var

3 yıllık evliyim. Bazen eşimle birlikte olmayı istesem de kadın olduğum için utanıp belli edemiyorum. Yanlış anlar diye korkuyorum. Bu normal mi?

Önce eşine güven. Bazen konuşmak yerine dokunmak yeterli olur. Cinsel ilişki ve bunun hatırlatılması, belirtilmesi için birbirinize dokunmanız, koklamanız yetebilir. Eşin de olduğundan daha çekingen davranıyorsa daha da çözümsüz bir ortam olur. Eşlerin birbiriyle cinsel ilişkiye girme isteği kadar doğal çok az şey vardır. Cinsel hayatın heyecanlı tutulması karşılıklı kabul gören farklılıklarla mümkün olur. Sağlıklı cinsel hayata sahip aileler, günlük iş ve sorumluluklarında daha başarılı olurlar. Kaygı yok güven var.

KARACİĞERİ BOZAR

Boğazlarım ağrıyor. Ateşim sık çıkıyor. Antibiyotik alıyorum. Bademciklerimi ameliyat etmek istediler. Olmaz dedim. 'Böbrek hastası olursun' diyorlar. Doğru mu?

'Çok antibiyotik kullananlar böbrek hastası olur' diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına, 'karaciğer yetmezliği olur muyum?' diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Önce kulak burun boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Böyle giderse zatürre, menenjit ve bunun gibi birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.

OBEZİTE BOMBA GİBİDİR

23 yaşındayım. Biraz fazla kiloluyum. Ben kilomdan memnunum ancak herkes gözümü korkutuyor. Kilolu olmak bu kadar tehlikeli midir?

Evet daha da tehlikeli. Obezite, yani şişmanlık bir hastalıktır. Ayrıca kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, inme yani felç, şeker hastalığı, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri, romatizma, varis, uyku-apne sendromu ve depresyon gibi hastalıklara neden olan bir durum. Yani patlamaya hazır bir bomba. Yemek ve yeme alışkanlıkları ile ilgili olduğundan masummuş gibi duruyor. Ama tıbbi çalışmalar aksini söylüyor. Can boğazdan gelse de kolay kolay gitmeyebiliyor.

KOLESTEROL AŞKI ETKİLEMEZ

4 ay önce kolesterolümün yüksek olduğunu öğrendim. 3 aydır da bir türlü sertleşemiyorum. Kolesterolle bir ilgisi var mı?

Hayır. Kolesterol yüksekliği direk ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarınıda tıkamış olabilir. Kalbi besleyen damarlarda, penis damarıda yaklaşık aynı genişlikte damarlardır. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stressıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. İç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı devreye girebilir.