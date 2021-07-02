Sigara ve menopoz
Sigara bütün bedeni ve çalışmasını etkilediğinden olumsuzluklara sık neden oluyor. Bence bunların anlatılmasına değil anlatılanların sizde neden olabileceği tehlikelere odaklanın.
Menopoza değil menopozun başlama yaşına etkisi var. Sigara içen kadılarda yaklaşık 2-4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor.
Sigara dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının azalmasına ve yumurtalıklardaki yumurtaların hızla azalmasına neden oluyor. Bu yüzden sigara içenlerde menopoz (adetten kesilme) içmeyenlerden yaklaşık 2-4 yıl daha erken meydana geliyor. Günlük içilen sigara miktarının artması ve sigara içme süresinin uzaması da yumurtalıklardaki yumurtaların daha erken dönemde tükenmesini hızlandırmaktadır.
REFLÜYE YOL AÇAR
Sık sık burnum tıkanıyor. C vitamini var diye portakal suyu içiriyorlar. Ekşimem yanmam oluyor. Başka bir şey yesem mi?
C vitamini tedavi değil destektir. Var olan bağışıklık sisteminin tam ve doğru çalışmasında yeri vardır.
Antikor oluşumunu uyarır ve bağışıklığı arttırarak enfeksiyonlardan korur. C vitamini kaynakları mutlaka diyette yer almalıdır.
Portakal, greyfurt, mandalinada C vitamini bulunur.
Ancak bunları tüketirken reflü, gastrit olabilir.
AZ AZ SIK SIK YE
4 aydır açlığa tahammül edemiyorum. Yemek yiyince kan şekerim düşüyor? Bunun nedeni nedir?
Yemekleri ve ara öğünleri düzensiz saatlerde yersen, uzun süre aç kalırsan kan şekerinde düşmeler olabilir. Yine öğünlerde gerekenden az karbonhidrat almak, her zamankinden fazla egzersiz yapmak, alkol kullanmak, kadınlarda adet kanamasının başlaması, soğuk/ılık ortamdan çok sıcak ortama geçmek, sindirim güçlüğü çekmek, şeker hastalığında kullanılan ilaçların fazla miktarlarda ve düzensiz kullanılması da kan şekerlerinde kontrolsüz düşmelere yol açabilir. Az az sık sık yemek yemeye dikkat et. Yeterince su içmeyi unutma.
ATAR DAMARLAR BOZULUR
Annem ve teyzem tansiyon hastası. 21 yaşındayım. Tansiyonum normal. Yine de korkmam gerekiyor mu? Tansiyon yükselince ne oluyor?
Kan basıncı yükselirse kalbin iş yükü artar. Atar damarlarda zarar meydana gelir. Zaman içerisinde özellikle kalp, böbrek, göz ve beyine kan götüren atar damarlar bozulur.
Kalp, böbrek, göz ve beyin damarları bu bozulmayı uzun yıllar sessizce idare edebilir. Bu yüzden yüksek tansiyon yıllarca belirti vermeden, sessiz, sinsi ilerleyebilir.
Yedeklerini kullanan beden ilerleyen zamanlarda inme, böbrek yetmezliği, kalp krizi gibi kalıcı bozukluklara neden olabilir.
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