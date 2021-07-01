Paniğe gerek yok

Doktor bey, 24 yaşındayım. Galiba penisim biraz eğik. Bu durum sünnette olmuş olabilir mi? Çalışması normal. Doktora göstereyim mi?

TABİİ Kİ göster. Başkalarının lafıyla tanı konmaz.

Sünnete bağlı olup olmadığını üroloji gördükten sonra anlarız. Çalışması normal diyorsan çok da üzülecek bir durum yok. Varsın biraz eğri olsun. Şaka bir tarafa bazı bağışıklık sistemi hastalıkları, kıkırdakbağ dokusu farklılıkları, penisin çeşitli nedenlerle zedelenmeleri, bazı ilaçlar, peyronie hastalığı gibi durumlarda peniste eğilme görülebilir.

Hemen üroloji uzmanına muayene ol.

BİRİKEN SÜT ATEŞ YAPAR

1 ay önce doğum yaptım. O günden bugüne sık sık terliyorum. Ateşim çıkıyor. Ama hiç ölçmedim. Antibiyotik kullansam olur mu?

Doğum sonrasında hafif ateşiniz olabilir. Ayrıca bol terleme ve sık sık idrara gitme ile vücudunuzda biriken suyu atarsınız. Eğer 38 derece üzerinde ateşiniz olursa önce göğüslerinizi yoklayın. Göğüslerde süt birikmesi ateşe neden olabilir. Böyle bir durumda göğüslerinizi yumuşayıncaya kadar tirle (meme pompası) yardımı ve masajla boşaltın. 1 saat sonra ateş halen yüksek ise önemli bir duruma işaret ediyor olabilir. İhmal etmeden iç hastalıkları uzmanına başvurun.