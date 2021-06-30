Aşk için kontrol şart

46 yaşındayım. Şeker hastalığı tanısı konuldu. Cinsel hayatımın normal olması için nelere dikkat etmeliyim?

MUTLAKA hastalığı kabul edip hastalığa uyum sağlamalısın. Hastalığın gereklerini yerine getirirsen sıkıntı yok. Cinsel yaşamını normal olarak sürdürebilmeniz için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz çok önemlidir. Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek cinsel yaşamınızı dolaylı yoldan iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, diyabet ile ilgili komplikasyonların önlenmesine yardımcı olarak cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlayabilir. Bu durum, kan şekerinizi normal sınırlarda tutmak için uygun dozda insülin almanız anlamına gelmektedir. Uzun süren yüksek şeker düzeyleri sizi yorgun düşürebilir. Böylelikle ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz. Ayrıca hiperglisemi kadın ve erkek cinsel organında mantar infeksiyonlarına yol açabilir.

DENİZ KENARINA GİT

Nafiz hocam, son günlerde sıkıntım iyice arttı. Kapalı yerlerde duramıyorum. Hemen bunalıyorum. Tiroit bezim çok çalışıyordu. Bu yüzden olabilir mi?

OLABİLİR. Bunun için tiroit bezi çalışmasını gösteren TSH testi yaptır. Ancak 'kış depresyonu' dediğimiz kapalı yerlerde kalma, açık havanın da bulutlu veya yağışlı olması nedeni ile kapalı, karanlık olması sıkıntıların şiddetini arttırır. Olabildikçe dış ortamlarda bulunmaya dikkat et. Ekranlardan uzak kal. Hareketli aktiviteler, varsa deniz, göl, nehir gibi su kenarı alanlarda gezme faaliyetlerinde bulun.

BİR BİLDİĞİ VARDIR

59 yaşındayım. Sürekli karın ağrısı yaşıyorum. Doktora gittim. "Bağırsaklarına bakacağız" dedi. Ne demek istedi anlamadım. Bağırsaklarıma nasıl bakacak?

MUHTEMELEN endoskopi dediğimiz, ucunda kamera olan uzun bir cihazla makattan kalın bağırsaklarına ve ince bağırsağın son kısmına bakılacak. Ayrıca dışkı testleri yaparak ta kalın bağırsak muayeneleri yapılabilir. Bununla beraber tüm batın ultrasonografisi ile de karın ağrısına ait bilgi sağlanabilir. Parazitler, gaz, bağırsak hareket düzensizlikleri karın ağrıları yapabilir.