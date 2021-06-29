Düzensizse ihmal etme...

Nafiz Hocam benim adetim düzensiz, şişmanım, kıllıyım. Su içsem yarıyor. Doktora gittim ancak şikayetlerim hala devam ediyor. Şişman ve çirkin olduğum için psikolojim de bozuldu. Ne yapacağım?

ÖNCE sorunu çözelim.

Güzellik ve çirkinlik kişiden kişiye değişir. Bu nedenle kendi kendine yargısız infaz yapma. Başkalarının lafıyla kafanı boşa yorma. Bu anlattıklarının tıpkısının aynısı Polikistik Over Sendromu (PCOS) hastalığında olabilir.

Önce çözümü düşün. İç Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gideceksin. Baştan aşağı muayene edileceksin.

Tahlillerin yapılacak ve filmlerin çekilecek. Diyet, egzersiz, ilaç ve uygulamalarla yavaş yavaş sorunları çözeceğiz. Bir de üzülmemeyi öğreneceğiz.

BAĞIŞIKLIK ZAYIFSA DİKKAT

Ablam rahim ağzı kanserinden ameliyat oldu. Rahim ağzı kanseri kimlerde olur? Ben de olur mu?

BU hastalığında çeşitli nedenleri var. Birden çok kişiyle cinsel deneyim yaşamış erkek eşin olması, 18 yaş öncesi cinsel deneyim yaşamak, sigara içmek, bağışıklık sisteminin baskılanmasına sebep olan durumlar (AIDS, organ nakli gibi) ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar rahim ağzı kanseri sıklığını arttırır.

TİROİTLERE BAKTIRMALISIN

34 yaşındayım. Cildim 2 aydır kuru. Su içiyorum. Krem kullanıyorum. geçmiyor. Ayağım da şiş. Diyet için ne önerirsiniz.

ÖNCE doktora gitmelisin. Bu anlattıkların tiroit kontrolü gerektiğini gösteriyor. Bana bu şikayetlerle başvuran hastalarda FT4, TSH, Tam Kan Sayımı, açlık tokluk kan şeker düzeyi, CRP testlerini isterim.

Şikayetlerin önemli... Vakit kaybetmeden doktora başvurmalısın.