Kuşkulanma paylaş
Erken boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir.
Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir.
Psikolog-psikiyatrist-ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı korkunuz olabilir. Karşılıklı güvensizlik çözümü küçültür. Anlayışlı ve gayretli olmanı öneririm. Her şeyini eşinle paylaşman kuşkudan iyidir.
BASEN AİLEDEN MİRAS
Benim basenim büyük. Kankam, "İlaç mı kullanıyorsun o yapar" dedi. İlaç kullanmıyorum. Neden basenim büyür?
Ailesel yapı nedeniyle olabilir.
Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir.
Bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikâyetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir.
Düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek, kilo vermek ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir.
FİBROMİYALJİYE OZON
Annemin 2 yıldır ağrıları geçmedi. Tahlilleri yaptırdık. Bir şey çıkmadı. Fibromiyalji dediler. Haplar midesini bozdu. Ozon işe yarar mı?
Medikal ozon tedavisi ağrı şikayetleri açısından tedavi edici olarak uygulatabilirsiniz. Ama tek faydası bu değil. Medikal ozon tedavisi bedenin tüm hücrelerinde yenilenme, iyileşme sağlar. Yüksek enerji veren bir tedavi metodudur. Yüz yılı aşan bir süredir insanlara fayda sağlayan bu yöntemi değerlendirebilirsiniz
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Siğil sorunu 27 Haziran 2021, Pazar 26 yaşında evli bir kadınım. Cinsel organımda siğil çıktı. Eşimde de var. Adet dönemimde kaşıntı oluyor. Tehlikeli...
- Yaşla alakası yok 26 Haziran 2021, Cumartesi 21 yaşındayım. 2 ay sonra evleneceğim. Ben de doğum kontrol hapı kullanabilir miyim? Yoksa yaşım genç mi? KULLANABİLİRSİN....
- Cinsellik devam eder 25 Haziran 2021, Cuma 6 yıllık evli bir çiftiz. Çok şükür şimdiye kadar 3 tane çocuğumuz oldu. Eşim 'Tüp bağlatalım' dedi. Bir zararı...
- Aşk olsun ananas 24 Haziran 2021, Perşembe Yeni evliyim. Eşimle cinsel ilişkimiz istediğimiz kadar uzun sürmüyor. Bazı gıdaların cinsel gücü ve performansı...
- Eşinin gönlünü al 23 Haziran 2021, Çarşamba 21 yaşındayım. 5 ay önce evlendik. Evlenirken ailelerimizle bazı sıkıntılar yaşandı. Eşimle ne zaman beraber olsak...