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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 28 Haziran 2021, Pazartesi

Kuşkulanma paylaş

Doktor bey 4 aydır eşimle doğru düzgün cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. Doktora git dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor?
Erken boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir.
Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir.
Psikolog-psikiyatrist-ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı korkunuz olabilir. Karşılıklı güvensizlik çözümü küçültür. Anlayışlı ve gayretli olmanı öneririm. Her şeyini eşinle paylaşman kuşkudan iyidir.

BASEN AİLEDEN MİRAS

Benim basenim büyük. Kankam, "İlaç mı kullanıyorsun o yapar" dedi. İlaç kullanmıyorum. Neden basenim büyür?
Ailesel yapı nedeniyle olabilir.
Yağ oranın, kilo fazlan bu sonucu doğurabilir. Mesleğin, alışkanlıkların, beslenme şeklin katkıda bulunabilir.
Bölgesel kilolardan, selülitten, varisten ve kıllanmadan şikâyetçiyseniz, östrojen hormonunuz yüksek olabilir.
Düşük yağ içerikli yüksek lifli gıdalarla beslenmek, kilo vermek ve çinko içeren gıdalar tüketmeniz gerekir.

FİBROMİYALJİYE OZON

Annemin 2 yıldır ağrıları geçmedi. Tahlilleri yaptırdık. Bir şey çıkmadı. Fibromiyalji dediler. Haplar midesini bozdu. Ozon işe yarar mı?
Medikal ozon tedavisi ağrı şikayetleri açısından tedavi edici olarak uygulatabilirsiniz. Ama tek faydası bu değil. Medikal ozon tedavisi bedenin tüm hücrelerinde yenilenme, iyileşme sağlar. Yüksek enerji veren bir tedavi metodudur. Yüz yılı aşan bir süredir insanlara fayda sağlayan bu yöntemi değerlendirebilirsiniz

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