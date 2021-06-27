Siğil sorunu

26 yaşında evli bir kadınım. Cinsel organımda siğil çıktı. Eşimde de var. Adet dönemimde kaşıntı oluyor. Tehlikeli olur mu?

SENİN muayene sonucuna göre siğil dediğin değişikliklerin sebebi önemli. Dediğini doğru kabul edecek olursak cinsel organlarda siğil, Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz mikropla olur. HPV cinsel ilişki ile (vajinal, anal veya ağızdan) geçer. Siğil haline gelmeden de bulaşma olmuş olabilir. Siğiller, HPV bulaşmasından 6 hafta ile 6 ay arasında görülebilir. Cinsel organlardaki HPV ile temas etmiş herkeste siğil görülmeyebilir. Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilir. Bence Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olmalısın.

GEBELİK KAYGISI

Hocam, ben 14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için egzersiz yapmak istiyorum. Bana neler önerirsiniz?

DÜZGÜN duruş eğitimi önemlidir. Karın içi basınç artmışken, daha dikkatli iş yapmak gerekir. Özellikle çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur. Kol egzersizleri bunun için çok önemlidir. Gittikçe artacak beden ağırlığı için bacakların kuvvetlendirilmesi gerekir. Hareketli bir bedende ödem, varis ve kramplarda az olur. Ayrıca Pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur. Bu konuları öğreneceğin ünitelerinde ehliyet sahibi olması en az bu konular kadar önemlidir.

REZENEDEN GÜÇ AL

67 yaşındayım. Altı ay önce felç geçirdim. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Yiyeceklerden nelere dikkat etmeliyim?

ÖNCELİKLE nasıl yemeniz gerekiyor ona dikkat edin. Az az sık sık yemek yiyin. Yemek yerken dik durumda oturun. Lifli gıdalar tüketin. Hareketsizlik nedeni ile kabızlık olabilir. Burnunuzun tıkanmamasına dikkat edin. Çiğneme durumunuza göre püre haline getirilmiş şekilde gıda tüketin. Elinizle karnınızı gün içinde ovun. Rahat gaz çıkartın. Uzuvlarınızı gerek kendiniz gerekse yakınlarınız gün içinde düzenli olarak hareket ettirsin. Tansiyon durumuna göre tuzsuz yiyin. Rezene-ısırgan otupapatya- anasonkekik çayı, portakal-mandalina suyu- acı hindiba salatası, bal ve sirke karışımı için.

Şikayetleri takip edin.

KARACİĞERE BAKILMALI

Üç aydır sivilcelerim var. Tahlil de Ast:61 Alt: 89 çıktı. Açlığa tahammülsüzlüğüm oluyor. Ne yapayım?

YAĞLI ciltlerde sivilceler daha fazla olur. Karaciğer testlerinde hafif yükselme var. Karaciğer yağlanmalarında da testler bu kadar bozuk çıkabilir.

Açlığa tahammülsüzlük durumunda kan şekeri düştüğünden özellikle Glikozlu hazır gıdalar yani çikolatalar, meyve suları, lokumlar, çok tüketilebiliyor. Hatta birçok farklı gıda miktar olarak da çok tüketilebiliyor. Bu da karaciğer yağlanması yapabilir. İç Hastalıkları Uzmanı gözetiminde LDH, GGT, TSH, LDL Kolesterol, Trigliserid baktır. Şeker yükleme testi yaptır. Sonuçları değerlendirelim.