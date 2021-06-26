Yaşla alakası yok

21 yaşındayım. 2 ay sonra evleneceğim. Ben de doğum kontrol hapı kullanabilir miyim? Yoksa yaşım genç mi?

KULLANABİLİRSİN. Bunun yaşla ilgisi yoktur. Eğer cinsel olarak aktiflik başladıysa doğum kontrol yöntemlerine başvurabilirsin. Ayrıca kendini cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumak için de bu yöntemlere başvurabilirsin. Her doğum kontrol yöntemi seni cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyamayabilir ve hatta gebeliği de %100 engellemeyebilir.

KİLO AŞKA ENGEL

110 kiloyum. Tansiyonum var. İlaç kullanıyorum. Kilo verirsem tansiyon ilacını bırakabilir miyim? Çünkü içtiğimden beri eşimle bir aradayken sıkıntımız başladı. Ne önerirsiniz?

ŞİŞMAN hastalarda kilo vermek başlı başına bir çok şikayeti ve hastalığı tedavi edici bir uygulamadır.

Boyunu yazsaydın daha net örnek verirdim. Ama kilonun yüzde onunu verirsen, yani yaklaşık on bir kilo verirsen; büyük tansiyonun 15 ise 13.5-14 olur.

Yani yaklaşık 1-1.5 puan düşer. Küçük tansiyonun 10'sa 8-8.5 olur. Açlık şekerin yüksekte düşer. Kolesterolün yüzde 10 azalır. Kan yağları yüzde otuz azalır. Hatta koruyucu kolesterolünde artar. Yani tansiyon ilacını bırakma ihtimalin olabilir.

DOKTORUNA GÜVEN

Doktor bey, sertleşme sorunum var. 51 yaşındayım. 4 aydır şikayetim devam ediyor. Doktor gece sertleşme testinden bahsetti. İyi de bende zaten sertleşme olmuyor. Yanlış anlamış olabilir miyim?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi testleri yapılabilir.

ALIŞKANLIK YAPMAZ

6 aydır tansiyonum yüksek. 1 ay önce ilaç kullanmam gerektiği söylendi. Daha yaşım 45. Şimdi başlarsam alışkanlık yapmaz mı?

YAPMAZ. Çünkü tansiyon düşürücü ilaçlarda alışkanlık yapma özelliği yoktur. İlaç kullanılmazsa hastalık riskinin arttığı, kilo verme-sigarayı Bırakma- hareket etme gibi ilaç almadan tansiyon düşürücü uygulamalara rağmen tansiyonu emniyetli sınırlara inmeyen kişilere ilaç verilir. Gerektiği halde ilaç kullanmayan kişilerde damar tıkanıklığı, kalp krizi, böbrek hastalıkları gibi ek hastalıklar ortaya çıkar. Korkma, korku tansiyonu yükseltir.