Cinsellik devam eder

6 yıllık evli bir çiftiz. Çok şükür şimdiye kadar 3 tane çocuğumuz oldu. Eşim 'Tüp bağlatalım' dedi. Bir zararı var mı?

Kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.

KAN TESTLERİNİ YAPTIR

23 yaşındayım. Özellikle evi silerken ellerim morarıyor ve yanıyor. Su soğuk olunca daha fazla oluyor. Sizce bu bir hastalık habercisi midir?

Özellikle damarların daralıp kasılmasında düzensizlik meydana geldiğinde bu tip şikayetler çıkabilir. 'Raynaud Fenomeni' veya hastalığı dediğimiz bir duruma benziyor. Mutlaka doktor muayenesi gerekli. Gereken bazı kan testleri yaptırılmalı. Sonuçları birlikte değerlendirilerek romatizmal hastalık ihtimalleri araştırılmalı. Gerekirse bazı ilaçlarla şikayetlerin azaltılmaya çalışılması uygun olur.

ACİL KİLO VERMELİSİN

Hocam 47 yaşındayım. Ailemizde kimsede şeker hastalığı yok. Şekerim ilerde çıkabilir mi?

Evet çıkabilir. Şişmanlık uzun vadede diabetes mellitus yani şeker hastalığı için risktir. 5 yaşından sonra yaşla birlikte şeker hastalığı görülme ihtimali artar. Bu nedenle açlık-tokluk glikoz hatta 75 gram glikozla 3 saatlik OGTT dediğimiz şeker yükleme testi yaptırman uygun olur. Ayrıca acilen tedbir için kilo vermeye başla.

HEMATÜRİ NEDİR?

İdrarımda koyulaşma, yanma oldu. Kasıklarım çok ağrıdı. Acile gittik. İdrar tahlili yaptılar. Hematüri var dediler. O ne demek?

İdrarda kan hücreleri (eritrosit, alyuvar) bulunması durumuna "Hematüri" deriz. Çıplak gözle bakıldığında normal görülen idrarın rengi koyulaşabilir. Ama çıplak gözle bakınca kanama olduğu anlaşılmayabilir. Mikroskop altındaki tahlilinde fazla sayıda kırmızı kan hücresi bulunmasına mikroskopik hematüri denir. Makroskopik hematüride ise idrarda çıplak gözle görülecek kadar belirgin kanama vardır ve idrar çay ya da kola rengindedir.