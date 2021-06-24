Aşk olsun ananas
Kaygı kokan bir ifadeniz var.
Önce saik olun ve gerilmeyin.
Düzenli beslenme sıkıntınıza çare olacaktır. Eşinle birlikte bu konuyu paylaş ve rahatlayın.
Ahududu, böğürtlen, çilek, kiraz, yabanmersini, somon, yağsız kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta ve kuru baklagiller, avokado, domates, sarımsak, istiridye, midye, deniztarağı, acı biber, zencefil, ananas, yumurta, kuruyemişler (özellikle badem, fındık ve antep fıstığı) destekleyici gıdalardır.
YEDİĞİNE DİKKAT ET
3 yıldır midem ağrıyor. Şurup içince geçiyor.
Bir de endoskopiden korkuyorum. Başka bir hap alsam şurubu bırakabilir miyim?
Mide bağırsak sistemi hastalıkları alışkanlık hastalıklarıdır. Yediklerini, içtiklerini düzene sokmalısın.
Diş bakımına dikkat etmeli, iyi çiğnemelisin. Tanı konmamış. Tedaviler tanıya göredir. Üst mide bağırsak sistemi endoskopisi tanı için en iyi tetkiktir. Mide şurubu diye bilinen ilaçlar uzun süre kontrolsüz kullanıldığında böbrek hastalıkları, böbrek taşlarına neden olabilir.
Önce tanı sonra tedbir.
Ardından tedavi.
BURUN AÇAN ÖZEL TARİF
Doktorum bu burnumun tıkanıklığını açarsan çok sevinirim. Niye açılmıyor? Sana zahmet bir tavsiyen varsa yazar mısın?
Öncelikle tıkalı burunlara neden olan birçok hastalık var. Sen herkese danışıp uzmanına danışmadın anlaşılan. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanına muayene ol. Ancak sana vereceğim tarif doğal olarak kullandığımız bir karışım. Kaynamış soğumuş 1 litre suya 1 çay kaşığı tuz koy. Cam şişede dolapta beklet.
Sabah-akşam her burun deliğine genize kaçacak kadar damlat. Burnun açılsa da esas bunun nedenini bulman gerekir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Eşinin gönlünü al 23 Haziran 2021, Çarşamba 21 yaşındayım. 5 ay önce evlendik. Evlenirken ailelerimizle bazı sıkıntılar yaşandı. Eşimle ne zaman beraber olsak...
- Evlilik korkusu 22 Haziran 2021, Salı Yakında evleneceğim. Nişanlımın yanında çok heyecanlanıyorum. Elini bile tutamıyorum. Yani evlendiğimizde baş başa...
- Sperm sayısı önemli değil 21 Haziran 2021, Pazartesi Sperm sayımı ölçtürdüm, 42 milyon çıktı. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim,...
- Yorgunluk isteği azaltır 20 Haziran 2021, Pazar 33 yaşındayım, üç yıllık evliyim. Dört aydır bende erken boşalma oluyor. Doktor geciktirici jel önermedi. "İşe...
- Her duyduğuna inanma 19 Haziran 2021, Cumartesi 24 yaşındayım. Uzun süredir adet düzensizliğim var. Doktora gittim. Yumurtalıklarım kistlerle doluymuş. Ayrıca...