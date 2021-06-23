Eşinin gönlünü al

21 yaşındayım. 5 ay önce evlendik. Evlenirken ailelerimizle bazı sıkıntılar yaşandı. Eşimle ne zaman beraber olsak çok ağrıdı dediği için bırakıyoruz. Acaba bana kızdığı için mi böyle yapıyor?

Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir.

Yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al.

SORUN AĞRI DEĞİL

Eşimle 6 aydır evliyiz. İlişkiye girmekte zorlanıyoruz. Çünkü o sırada ağrıdığını söyleyip kasılıyor. Doktora gitmiyor. Ağrı kesici krem işe yarar mı?

Anlattıklarına bakılırsa 'Vaginismus' dediğimiz hastalıkla karşı karşıyayız. Tedavisi ise cinsel terapi dediğimiz psikiyatrik takip gerektiren sohbetler ve kişinin muayenesine göre değişebilen ilaç tedavileridir. Özellikle psikiyatri, kadın hastalıkları ve iç hastalıkları muayenesi gerekir. Sorun ağrı olmadığından ağrı kesici kremler işe yaramaz. Sabır ve gayretle düzelebilen hastalıklardandır. Yeter ki doktor takibiyle süreci sürdürün.

ARAÇTA TELEFON RİSKİ

Cep telefonları arabada, metrobüste giderken daha tehlikeli diyorlar. Bu doğru mu?

Evet. Cep telefonlarının hareketli araçlar içinde kullanılması ve taşınması önerilmiyor. Çünkü araç metal. Araç içinde metal çeperlerden içeri yansıyan elektromanyetik alan yani şiddeti yolculara açık havadakinden daha fazla elektromanyetik dalgaya maruz bırakabilir. Bu nedenle konuşurken açık havada ve sabit olmak maruz kaldığımız zararlı etkileri azaltacaktır.