Sperm sayısı önemli değil

Sperm sayımı ölçtürdüm, 42 milyon çıktı. İlişkiye girdiğim zaman tekrar sperm gelmesi için bir hafta geçiyor. İsteğim, gücüm var ama spermim yok. Ne yapayım?

ÖZELLİKLE sperm yapımında veya yapılan spermin iletilmesindeki sıkıntının belli edilmesi şart. Üroloji sonrası gerekirse iç hastalıkları da hormonal durumunu araştıracak.

Çocuk sahibi olmak için sayısı kaç olursa olsun sağlıklı sperm olması yeterlidir. Eşinin adet dönemini takip edip, yumurtalama döneminde ilişkiye girmeniz uygun olur.

HAREKETTE BEREKET VAR

3 yıldır şeker hastasıyım 46 yaşındayım. Şekeri bir türlü düzeltemedim. İlaçlarımı düzenli alıyorum. Perhizi biraz kaçırıyorum. Spor yap diyorlar ama bu yaştan sonra kolay değil. Spor bu kadar işe yarıyor mu?

EVET. Harekette bereket vardır. Hareket etmek, spor yapmak kanda şeker seviyesini ve insülin ihtiyacını azaltır. Sadece şeker hastalığı ile değil genel olarak da egzersizin faydaları saymakla bitmez. Vücut ağırlığının azalmasına yardımcı olur. Kalp kasını kuvvetlendirir. Kasların ve eklemlerin kuvvetlenmesini sağlar. Kolesterolün azalmasını sağlar.

GEBEDEN SÜT GELMESİ

Gebe kalınca nasıl süt oluyor? Bir de emzirdikçe sütün gelecek diyorlar bu nasıl oluyor?

SÜT salınımını sağlayan hormon prolaktindir. Gebelik boyunca "Prolaktin" dediğimiz hormonun üretilmesi artar. Prolaktin süt bezlerinin süt yapmasını sağlar. Prolaktinin meme üzerindeki süt yapımını uyarıcı etkisi, progesteron tarafından baskılanır. Doğumdan sonra plesenta anne bedeninden ayrılır. Progesteron hormonu yapımı azalır. Süt salınımı başlar. Meme başı bebek tarafından emilir. Oksitosin hormonunun salınımını arttırarak süt verilme işlemini destekler.

AŞIRI UYKU HASTA EDER

Günde 12 saat uyuyorum. Bir zararı olur mu?

ÖNCELİKLE güneş battıktan bir süre sonra uyumak gereklidir. Yeme içme alışkanlıkları, doğru saatte uyuyup uyanma, sağlıklı beden için şart olan durumlardır. Eğer ihtiyaçtan az veya çok uyursak başta kalp damar sistemi olmak üzere tüm iç dış organlar olumsuz etkilenir. Uyku fazlalığı da şişmanlık, şeker hastalığı, yüksek kan basıncı, solunum hastalıkları, kas zayıflığı, vücut direncinin azalması, depresyon gibi psikolojik bozukluklara yol açar. TSH, açlık tokluk glikozu gibi testler yapılması uygun olur.