Hassassın çok doğal

Üniversite öğrencisiyim. Sevdiğim kızın elini ilk kez tuttum. Terledim ve sonra boşaldım. Hasta mıyım?

HASTA mısın bilmiyorum. Ama hassassın. Kaygı, korku, utanma, mahcubiyet bir arada bu gibi durumlara (boşalma) neden olabilir.

Karşı cinse karşı duygusal olumlu hisler beslemek kadar cinsel olarak o cinsten etkilenmekte doğal. Ama yine de bir ürolog ile görüşmeni tavsiye ederim.

EKG ÇÖZÜM OLABİLİR

3 aydır göğsümde kuş çırpınıyor gibi oluyordu. Aynısı komşumda olmuş. Ben de doktora gitmeye karar verdim. Ama hangi tahlilleri yaptırayım dersiniz?

BENCE buna muayeneden sonra kendi doktorun karar versin. Muayene bulgularına göre istenecek tetkikler değişebilir. Aritmi dediğimiz ritmi bozukluklarında bu şikayetler olabilir. İlk olarak elektrokardiyografi çekilebilir. Eğer gerçekten kalp ritmi bozukluğu düşünülecek olursa Holter EKG dediğimiz uygulamayla sorun açığa çıkarılabilir. Konulan tanıya göre seçilecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve prognostik değerlendirmelerde başta ekokardiyografi olmak üzere diğer tanı metodları da gerekli olabilir.

ÇARPINTI, TERLEME...

Hocam kolay gelsin. Babama hipertiroidi tanısı koydular. Kan tahlillerine baktılar. İlaç verdiler. Hastanıza dikkat edin dediler. Gerekirse erkenden gelin dediler. Nelere dikkat edelim?

ANIYA göre tiroid bezi çalışması artmış. Bu da bedendeki birçok organın çalışmasını olumsuz etkiler.

İlaç hastalığı düzeltmezse hastalık şikayetleri geçmez hatta yeni şikayetler eklenebilir. İştah artışına rağmen kilo kaybı, sinirlilik, acelecilik, çabuk yorulma, terleme, sıcağa tahammülsüzlük, çarpıntı, yüksek kan basıncı, ishal veya sık dışkılama, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, kas güçsüzlüğü, ellerde titreme, bakışlarda şaşkınlık veya korku ifadesi. Göz kapağının yukarıya doğru gerilmesi ve göz kapağında şişme. Göz kürelerinin öne doğru belirmesi. Gözü oynatan kasların tutulmasına bağlı olarak yukarı bakışta zorluk gibi şikâyetler varsa işler yolunda gitmiyor demektir. Bu durumdan erkenden doktora git.