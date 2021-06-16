İlişki eziyet olur

1 yıllık evliyim. Eşim sık sık cinsel ilişkiye girmek istiyor. Daha başlamadan kasıklarım ağrıyor. Normal mi?

Bu normal değil. İlişki başlamadan başlayan, hatta daha sonra devam eden bu tip ağrılara disparoni diyoruz.

Cinsel işlev bozukluğu olarak tarif ediyoruz. Korku korkuyu başlatıyor, kasılmalar oluyor, ağrılar artıyor, kişiler cinsel ilişkiyi eziyet olarak yaşamaya başlıyor.

Ağrı duymak haz almanın, orgazmın ya da doyumun ifadesi gibi düşünülürse normal kabul edilebiliyor. Hem kadın hastalıkları uzmanına hem de psikolog-psikiyatrist desteğine ihtiyacınız var.

KEBABE OTU ÇARE DEĞİL

53 yaşındayım. 1 aydır bağırsaklarımda ağrı var. Doktor ilaç yazdı ama düzelmedi. Sürekli bir kabızlık bir ishal oluyorum. Kebabe otu, iyi gelir mi?

Anlattığın kadarı ile huzursuz bağırsak hastalığın var. Karın ağrısı, gaz, kabızlık-ishal atakları ile kendini gösterir. Stres, sıkıntı, dert, keder, evham kişinin bedenini direk etkiler.

Tanı konsa da tedavisi uzun sürebilir. Çünkü alışkanlıkları değiştirmek gerekir. Yani ilaçlı tedavisi kadar ilaçsız tedavisi de önemlidir. Kabızlıkta kullanılan bu tarz bitkiler sadece destek verebilir. Esas tedavinin yerini tutmaz. En iyisi iç hastalıkları uzmanının takibinde kalmaktır. Yavaş yavaş iyileşmeyi bekle.

BEYAZ ŞEKERİ BIRAKIN

Doktor bey, 31 yaşındayım. Sağlıklıyım. Ailemde de şeker hastası yok. Ve ben şekerli gıdaları çok seviyorum. Önüne gelen şekeri yeme şeker hastası olursun diyor. Neden?

Çünkü şekerli gıdalar hızla bağırsaklardan emilir.

Ardından pankreas bezimiz hızla "insülin" dediğimiz sıvıyı kana bırakır. Ve yine hızlı bir şekilde "glikoz" dediğimiz "kan şekeri" düşer. Yeniden ve hızlı bir şekilde açlık hissi başlar.

Hızlı acıkmak istemiyorsak mümkün olduğu kadar şekerli yiyecek ve içecek tüketmemeliyiz. Bu kısır döngü bir süre sonra bizleri şeker hastası yapar. Çok şanslısın önüne gelenler sana doğru söylemiş.

Patates, beyaz ekmek, beyaz şeker, işlenmiş meyve suları, muz, kraker gibi gıdalardan da sakınmak uygundur.