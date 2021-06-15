Meme kanseri korkusu

31 yaşında bir kadınım. Sol mememde bir ay önce şişlik oldu. Doktora gittim. Meme grafisi istedim, çektirmedi. Ya bir şey çıkarsa?

PANİK yapma. Mamografi üç boyutlu meme yapılarının X ışını kullanarak iki boyutlu olarak görüntülenmesidir.

Mamografi memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan, klinik olarak gizli durumdaki, elle fark edilemeyen meme kanserlerini belirlemeye yarar. Meme kanseri ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir.

Mamografi meme kanseri belirtisi ve bulgusu olan olgularda, klinik olarak yüksek risk taşıyan kadınlarda ve meme ile ilgili yakınması olsun ya da olmasın 50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda klinik muayeneye ek olarak yılda bir çekilmelidir. 35 yaşın altında önerilmemektedir.

Meme muayenesinde ele gelen, fark edilir bir kitle yoksa yaşının da gereği olarak bu tahlil istenmeyebilir.

Doktorunun dediğini yap. Kontrole git.

Kendi kendine meme muayenesi yap.

AMELİYAT GEREKEBİLİR

Tiroidimde beze vardı. "Büyümüş" dediler. İğneyle çekeceklermiş. Korkuyorum. Yaptırayım mı?

YAPTIR. Tiroit bezinde saptanan nodüllerde kanser olup olmadığını anlamak için yapılır. Nodülü olan tüm hastalara yapılır.

Biyopsi sonucuna göre ilaç tedavisi veya ameliyat kararı verileceğinden mutlaka yapılması gerekir. Oldukça basit, yapılması kolay ve ağrısızdır. Damardan kan alınır gibi tiroit bezindeki nodülden sıvı alınır. Alınan hücreler patoloji bölümünde incelenerek kanser olup olmadığı araştırılır.

DÖKÜLMEYİ İHMAL ETME

42 yaşında bir kadınım. Son dört aydır saç dökülmem var. Baş kaşıntısı ile birlikte sızı şeklinde ağrılarım var. Doktora gittim ilaçları kullandım ama fayda göremedim. Ne yapmam gerekiyor?

SAÇ dökülmeleri bazen direk saç ile ilgili nedenlerden bazen de romatizmal hastalıklar için kullanılan ilaçlardan dolayı dökülebilir.

Şimdi romatizmal hastalıklar, vitamin mineral eksiklikleri ve depresyon ihtimalleri de dahil olmak üzere diğer ihtimallerin araştırılması uygun olur. İç hastalıkları Uzman muayenesi gerekir.

PROSTAT VE MUTLULUK

57 yaşındayım. 2 hafta önce prostat ameliyatı oldum. Ne zamandır eşime yaklaşamadım. Ne zaman Cinsel ilişkiye girebilirim?

SABREDEN derviş muradına ermiş. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1.5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın.

Bisiklet, motorsiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs.) binme.