Menopozda normal değil
ALTI aydan sonra oluşan patolojik kanamalar iyi huylu ya da kötü huylu nedenlerden kaynaklanabiliyor olabilir.
İyi huylu nedenlerden doğan kanamalar iki nedenle oluşabiliyor:
Birincisi dışarıdan alınan hormon ve benzeri ilaçlara bağlı kanamalar, ikincisi de iyi huylu hastalıklardan olan kanamalar. Bunun dışında genel sistemik hastalıklara bağlı olarak da nadir de olsa kanamalar yaşanabiliyor. Menopozun ileri dönemlerinde dokuların atrofisine bağlı iyi huylu kanamalar da olabilmektedir. Kanama testleri yaptırmak gerekebilir. İhmal etme.
ÖSTROJEN EKSİK OLABİLİR
23 yaşında kadınım. Memelerim hala küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla sorunumu çözebilir miyim?
ÖNCELIKLE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım.
Özellikle östrojen, tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, cinsel ilişkide ağrı, cillte kırışıklık, saç dökülmesi, vajinada sarkma gibi sorunlar doğurur.
Yani sadece şimdi değil daha sonra da şikayete neden olabilecek tespitleri yapmalıyız. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.
STRESTEN ŞİŞTİM!
Yaşım 29. Pizzacıyım. Strese bağlı olarak yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim normal ama geçmiyor... Ne yapmam gerek?
TAHLİLLERİNİN ne olduğunu yazmamışsın.
Şişmenin birçok sebebi var.
Alerjik testler, idrar tahlili, tiroit çalışma testleri, damar sistemi ile ilgili testlere ihtiyaç var. Açık tenli, hassas cilt yapısına sahip, cilt altı yağ dokusu ince kişilerde damar çalışma farklılığına bağlı hastalık olmayan ama stres gibi durumlarla artabilen durumlar olabilir. Yaptığın iş, kullandığın ilaçlar buna neden olabilir. Hemen İç Hastalıkları Uzmanına başvur.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Aşkta hapı yutmayın 12 Haziran 2021, Cumartesi 4 ay önce "Şekerin yüksek" deyip ilaç verdiler. Sürekli uykum geliyor. Bir de hanımın yanında geliyor. Yani ağabey...
- Balayı sistitine dikkat 11 Haziran 2021, Cuma Doktor arkadaşım 'Yeni evleneceksin balayı sistitine dikkat et' dedi. Balayı sistiti denilen şey gerçek mi? Nasıl...
- Cinsellik hareket sever 10 Haziran 2021, Perşembe Halsizliğim var. Öyle ki eşimle cinsel ilişkiye girmeyi bile istemiyorum. Eşimde bu durumdan huzursuz. İlacı yok...
- Aşka vakit ayırın 09 Haziran 2021, Çarşamba Daha 6 aylık evliyiz. Eşimle aramızda hiçbir sorun yok. Ama o cinsel açıdan rahatlayamadığını söylüyor. Ne yapacağımı...
- Aşk olsun prostat 08 Haziran 2021, Salı 60 yaşındayım. Sertleşme sorunum vardı. Ürolojiye gittim. "Prostat bezlerinde büyüme var" dedi. İlaç kullanıyorum...