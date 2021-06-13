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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 13 Haziran 2021, Pazar

Menopozda normal değil

59 yaşındayım. Menopoza girdim. Altı ay geçti, geçen gün kanamam oldu. Muayeneye gideyim mi? Bu durum normal mi?
ALTI aydan sonra oluşan patolojik kanamalar iyi huylu ya da kötü huylu nedenlerden kaynaklanabiliyor olabilir.
İyi huylu nedenlerden doğan kanamalar iki nedenle oluşabiliyor:
Birincisi dışarıdan alınan hormon ve benzeri ilaçlara bağlı kanamalar, ikincisi de iyi huylu hastalıklardan olan kanamalar. Bunun dışında genel sistemik hastalıklara bağlı olarak da nadir de olsa kanamalar yaşanabiliyor. Menopozun ileri dönemlerinde dokuların atrofisine bağlı iyi huylu kanamalar da olabilmektedir. Kanama testleri yaptırmak gerekebilir. İhmal etme.

ÖSTROJEN EKSİK OLABİLİR

23 yaşında kadınım. Memelerim hala küçük. Bu beni huzursuz ediyor. İlaçla sorunumu çözebilir miyim?
ÖNCELIKLE bu sorununun hastalık mı yoksa sana ait doğal bir farklılık mı olduğunu anlamamız lazım.
Özellikle östrojen, tiroit fonksiyon testleri gibi hormonlarının tahlillerini yaptırmamız lazım. Östrojen eksikliği memelerde küçülme, vajinada kuruluk, cinsel ilişkide ağrı, cillte kırışıklık, saç dökülmesi, vajinada sarkma gibi sorunlar doğurur.
Yani sadece şimdi değil daha sonra da şikayete neden olabilecek tespitleri yapmalıyız. Herhangi bir ilaç alma. Önce tanı sonra tedavi.

STRESTEN ŞİŞTİM!

Yaşım 29. Pizzacıyım. Strese bağlı olarak yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim normal ama geçmiyor... Ne yapmam gerek?
TAHLİLLERİNİN ne olduğunu yazmamışsın.
Şişmenin birçok sebebi var.
Alerjik testler, idrar tahlili, tiroit çalışma testleri, damar sistemi ile ilgili testlere ihtiyaç var. Açık tenli, hassas cilt yapısına sahip, cilt altı yağ dokusu ince kişilerde damar çalışma farklılığına bağlı hastalık olmayan ama stres gibi durumlarla artabilen durumlar olabilir. Yaptığın iş, kullandığın ilaçlar buna neden olabilir. Hemen İç Hastalıkları Uzmanına başvur.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Menopozda normal değil
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