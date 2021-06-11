Balayı sistitine dikkat

Doktor arkadaşım 'Yeni evleneceksin balayı sistitine dikkat et' dedi. Balayı sistiti denilen şey gerçek mi? Nasıl dikkat etmeliyim?

Evet gerçek. İdrar kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına 'Sistit' denir. İlk belirtisi çok sık idrara çıkmaktır.

Sıklığı 1.5 saatte birden, 15 dakikada bire kadar değişebilir.

İdrar yaparken yanma da hissedilebilir. İdrarda kanama ve hafif ateş nadir de olsa görülebilir.

Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda ise sistit görülebilir. Bu nedenle, özellikle balayına çıkan çiftlerde ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonları 'Balayı Sistiti' denir.

ŞEKER İSHALİ ARTIRIR

Çok abur cubur yiyorum. 2 gündür ishalim. Sıkıntım çok. Onu iç bunu iç diyorlar. Daha fazla sıkıntı olmasın istiyorum. Ne içersem ishal olurum?

İnsan elindekini kaybedince kıymetini anlıyor. Olsun normal halinin kıymetini anlatır şikayetler. Şimdi kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler, özellikle şekerli her türlü içecek ishalini arttırabilir.

STRES İŞTAH AÇIYOR

İşim nedeniyle çok seyahat ediyorum. Geç yatıyorum. Düzensiz yemek yiyorum. Şişmanladım. Hangi ilacı önerirsiniz?

İlaç önermiyoruz. İyi olmanı öneriyoruz. İlaç almak iyi olmak demek değildir. Sıkıntının sebebini bulmadan kalıcı iyilik olmaz. Fırsat buldukça uyu. Çünkü uykusuz kaldığın müddetçe iştahın azalmaz. Uykusuzluk iştah açar. Düzensiz yesen de yediklerin sade pişmiş, sağlıklı gıdalardan olsun.

Tuzlu, yağlı, şekerli, kızartma ağırlıklı beslenme şekli şişmanlığa davetiye çıkarır. Ayrıca aşırı stres prolaktin dediğimiz hormonun artmasına neden olur. Bu da iştahı arttırır. 2 saatlik şeker yükleme testi, troid hormon testi gibi bazı tahlillerin yapılması gerekebilir. İlk fırsatta iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerisi düzene girer. Yeter ki düzelmeyi iste ve gayret et.

YETERİ KADAR ALIN

Geçen gece yaş pasta yedim. İshal oldum. Doktor 'Zehirli ishal olabilir' dedi. Pastada ne zehri olabilir?

Özellikle gıdalar mikropların üreyebileceği özellikler taşır. Yumurta ve glikoz hem bakterilerin hem de virüslerin rahatlıkla çoğalacağı malzemelerdir.

Pastalarda çoğu kez bu iki gıda da bulunur. Bazı mikropların kendisi değil ürettiği toksinler, başka bir ifadeyle zehirler hastalığa neden olur. İshaller mikroplarla da toksinlerle de olur. Anlattığı budur. Gıdaları tüketebileceğiniz kadar alın. Yedikten sonra da ortada bırakmayın. Hele ki yaz mevsiminde hiç bırakmayın.