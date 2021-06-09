Aşka vakit ayırın
EŞLERİN, ilişki öncesi ve sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması gerekir.
Rahatlamak, kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Birliktelik sonucu mutlu, yorgun ve keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir.
Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gereklidir. İlişkiden önce daha uzun süre birbirinize vakit ayırarak haz duyma durumunuzu hazırlayın.
Sorunlarınızı konuşun.
İHMAL ETME YAPTIR
Hocam şişmanım diye doktora gittim. Doktor gizli şeker testi istedi. Benim şekerim yok ki. Testi yaptırayım mı?
EVET yaptır. Çeşitli şekillerde yapılan bu testler, kan şekerinin ayarlanmasındaki farklı bozuklukları da gösterir.
Örneğin gizli şeker yükselmesi öncesindeki yemek yeme özellikle şekerli yemek yeme sonrasında ortaya çıkan açlık hali, kan şekerinin düşmesi hali, kan şekerinin yükselmemesi hali gibi durumları da gösterebilir.
Şeker yükleme testi aynı zamanda yemek sonrası düşük şeker durumunu tespit etmekte de kullanılır.
Testi yaptır ihmal etme.
İLAÇ VE TAKİP
Aç tok fark etmiyor. Midemde ağrı, ekşime ve yanma var. Yardım edin.
ÖNCE hastalığına uygun yaşam şekline geç. Yani mide bağırsak hastalıkları alışkanlıkların arttırdığı, sürdürdüğü hastalıklardır. Muhtemelen yemek borusu alt uç iltihabı (özefajit), mide iltihapları, oniki parmak bağırsak iltihap ülserleri bir arada devam ediyor.
İç hastalıkları uzman muayenesi, diyet, yaşam şekli düzenlemeleri, gereğinde endoskopi, ilaç ve takip rotasını takip et.
Söylenenleri uygulamazsan şikayet etmekten vazgeç çünkü tekrarlar. Karnın rahat etmezse kulağın rahat eder.
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