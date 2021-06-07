Covid ve kısırlık

Nafiz Hocam, iki ay önce COVİD geçirdim. Dört ay sonra düğünüm var. Bu durum çocuk sahibi olmama engel olur mu? Arkadaşım, "Keşke evlendikten sonra Corona olsaymışsın" dedi. Neden böyle dedi anlamadım..

HASTALIKLARDAN herkes aynı şekilde etkilenmez. Bu hastalıkla ilgili öğrenilecek çok şey var. Coronavirüs'ün akciğerlerde hedef olarak seçmiş olduğu EYS 2 reseptörün aynı zamanda testislerde de olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu virüsün testisi hedef doku olarak seçip, birtakım yıkımlara sebebiyet verdiği ve sperm üretimi üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu gösteren çalışmalar var. Ama sende de yumurtalıkları etkileyip etkilemediğine bakmak lazım. Spermiyogram dediğimiz sperm testini yaptır. Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanına muayene ol. Ama her zaman yaptığımız tavsiyeyi tekrarlamak gerekirse Ozon Tedavisi uygulatmanı tavsiye ederim.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIR

66 yaşındayım. 29 yıldır sigara içiyorum. Arkadaşım idrar kesesi kanseri oldu. Doktoru "Sigara seni kanser yapmış olabilir" demiş. Korktum. Ben de olur muyum?

MESANE kanseri gelişiminde sigara içmek çok önemli bir risk olarak bilinir. İdrar kesesi yani mesane kanseri genelde 65 yaşından sonra görülüyor. Daha genç yaşlarda da görülmesi mümkün. Bu hastalığın en sık ve ilk rastlanan şikayeti idrarda ağrısız kanama olmasıdır. Bu noktada idrar tahlili, ultrason, Bilgisayarlı Tomografi gibi radyolojik incelemeler yaptırman gerekebilir. Mesane kanseri yüzeysel ve agresif tümörler olmak üzere ikiye ayrılıyor ve tedavisi de buna göre değişiyor. Bu nedenle en kısa sürede de İç Hastalıkları veya Üroloji Uzmanına muayene ol.

PANİK YOK TEDBİR VAR

33 yaşındayım. Yedi aydır adet dönemimde kanamam fazla oluyor. Muayene oldum. "Miyom var" dediler. Ameliyat gerekir mi? İlaç kullansam olmaz mı?

TÜMÖR demek kanser demek değildir. Rahim içindeki et topağı gibi düşün. Kas yapısında olduğundan böyle ifade edilebilir. Çok çeşitlidir. Kişiye göre takip eden doktor tedavi kararı verir. Ağrı kontrolünde, kanama azaltılmasında, küçültülmesinde ilaç tedavileri verilebilir. İlaçlı Spiraller takılabilir. Mecburiyet varsa ameliyat edilebilir. Öncelikle güveneceğin kadın hastalıkları uzmanını seç. Takibine gir.