Utanmaktan vazgeç

16 aydır eşimle korunmuyoruz. Ama çocuğumuz da olmuyor. Biri sorar diye akrabalarla görüşmeyi kestim. Adım kısıra çıkacak! Kadın doğum uzmanı eşime normal dedi. Vallahi depresyona girdim. Ne yapayım?

"HERKES ne diyecek?" diye utanmaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Akrabalara gitmiyorsun anladım. Ama niye üroloji uzmanına gitmiyorsun onu anlamadım. Önce hastalığı tespit edelim. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var. Üreme sistemiidrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres, üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir. Haydi bir dahaki bayrama hazırlık yap. Doğru üroloji uzmanına git.

EŞİNE KULAK VER

Yeni evlendim. Eşim sebzeyi çok seviyor. Ben de etsiz yemek yiyemiyorum. Kabızlığım var. Eşim etten diyor. Doğru mu?

DOĞRULUK payı var. Sadece et mi, başka hastalık ya da nedenler var mı değerlendirmek uygun olur. Tek yönlü beslenmenin çeşit çeşit zararı var. Günde en az 1-2 porsiyon, yani yaklaşık 100-200 gram kadar sebze tüketmek kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir, cinsel sağlık üstüne sayılamayacak kadar faydası var. Bol su iç, hareket et ve hamurdan sakın. Bunları yapmazsan hastalığın olmasa bile basur, makat yırtığı gibi sert-zorlu dışkılama nedeniyle meydana gelen hastalıklara yakalanabilirsin. Testi kırılmadan hanımını dinle. Sonra sadece kırılan testin olmaz!

MAGNEZYUM DA ÖNEMLİ

Yaşım 62. Yüzümde biraz kırışıklıklar var. Cildimin sağlığı için doğal uygulamalar nelerdir? Ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE doğal beslenin. D vitamini, magnezyum ve çinko kan düzeylerine baktırın. Mutlaka temiz olmasını sağlayın. Arıtılmış su ile yıkamak yumuşaklık sağlayacaktır. Aynı şekilde arıtılmış su ile duş almanızda tüm cildiniz için fayda sağlayacaktır. Cilt altındaki dokunun doğal olarak desteklenmesi P.R.P. uygulamasıyla sizden alınan kan plazmasıyla yapılan özel bir tedavidir. Sigara ve alkolden uzak durmak cildiniz için yapabileceğiniz en önemli koruma olacaktır. Bununla birlikte uzun süre güneşte kalmakta cildi aşındıran bir durumdur.