Aşka adaçayı

Sayın hocam, cinsel isteğim artmıyor. "Adaçayı iç iyi gelir" dediler. Gerçekten iyi gelir mi?

Cinsel istek azalması çok sık rastlanan şikayetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları cinsel isteği azaltabilir.

Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir. Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsınız. Adaçayı, ısırgan otu çayı, adamotu kökü çayı bu açıdan faydalıdır. Unutmayın; çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.

AŞIRI YEMEK YEME

Evlendikten sonra kilo almaya başladım. Ne yapsam zayıflayamıyorum. Bu bir hastalık olabilir mi? Hangi doktora gitmeliyim?

Avukata gitme de, hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri, hareketi öncekinden farklı hale getirebilir. Hareket azalması, beslenme alışkanlıkları ya da yağlı yiyeceklerle beslenme, aşırı yemek yeme, yaş, doğumda alınan kilolar, doğum sayısı, evlilik, sigara bırakma, alkol alma şişmanlığa neden olabilir. Sence bu değişiklikler nedeni ile kilo aldıysan, bunları düzeltip kilonu takip et. Yine de kilo alma devam ediyorsa önce iç hastalıkları uzmanına başvur.

ÜROLOĞA GİT

65 yaşındayım. Urfalıyım. Acıyı seviyorum. Ama acı yiyince idrarım çatallı çıkıyor. Ağrı da oluyor. Ne yapayım?

Prostat bezi büyüyen hastalarda baharatlı, mayalı yiyecek ve içecekler hastalığın şikayetlerini arttırabilir. Önce üroloji uzmanına git. Utanma.

Hastalık tanısı konmazsa tedavi de tam olmaz. Tedavi olmazsa sofrada acı olmaz. Sofrada acı olursa sende acı eksik olmaz.

YARA BAKIMI YAPILMALI

Abimin sigaradan ayak damarları tıkandı. Burger hastalığı demişler. Tedavisi var mı?

İlk şart sigarayı bırakmaktır. Sigarayı bırakmayan hastalarda hastalık devam eder hatta ilerler. Düzenli doktor takibi önemlidir. Her hastalık her bedende ayrı seyir gösterir. Yapılacak tedavi tercihlerinde düzenli doktor takibi önemlidir. Bölgesel yara bakımı yapılmalıdır. Bazı damar ile ilgili ilaçlar verilir. Cerrahi müdahale gereksinimleri olabilir.