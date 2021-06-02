Eşim bana gülüyor

Yaşım 56. Eşimle birlikte olurken sertleşme sıkıntım başladı. 'Andropoz oldun' diye bana gülüyor. Çok moralim bozuluyor. Acaba bu yaşta erkeklik biter mi?

Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında sertleşememe oluşabilir.

Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır.

FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.

REFLÜ UYANDIRIR

Yaklaşık 3 aydır midemde ekşime oluyor. Arkadaşlarım 'Reflü olmuşsun' diyor. Sizce de bende reflü mü var?

Reflünün kelime anlamı 'geriye kaçış' demektir. En sık rastlanan belirti ekşime, yanmadır. Yanma ile ifade edilen, özellikle yemeklerden sonra midenin üst bölgesinden yukarıya, yemek borusuna doğru olan ekşime, ağrı, yanma hissidir. Bu belirtilerden herhangi birinin varlığında reflü hastalığı teşhisi konulabilir. Bu şikayetler gece de olabilir ve hastayı uykudan uyandırabilir. Bununla beraber yutma zorluğu ve ağrılı yutma da reflü hastalığının belirtisidir. Doktor isteği ile ilaçlı yemek borusu mide filmi veya endoskopi gerekebilir. İhmal edersen şikayetler ve hastalığın derecesi artar.

40 YAŞ ALTI ÖNERİLMEZ

Nafiz bey, 36 yaşında bir bayanım. Meme taramam için mamografi yaptırmam uygun olur mu?

Öncelikle kendi kendine meme muayenesi yapmayı ihmal etmeyin. Eğer şüpheli bir durum yoksa 40 yaş altı ve ortalama risk taşıyan kadınlar için genellikle mamografi önerilmemektedir. Ama şüpheli veya farklı bir durum varsa öncelikle doktor muayenesini öneririm. Kadın hastalıkları, iç hastalıkları veya genel cerrahi uzmanı muayenesi gereklidir. Bu hekimlerin muayenesi sonrasında gerekli görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.



SODA ÇARE DEĞİL

27 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Çok geğiriyorum. Soda da içiyorum geçmiyor. Yardım edin.

Çivi çiviyi söker ama soda gazı sökmez. Tersine artırır. İçindeki gaz, sodanın içindeki gazla birleşince her taraf toz duman olur. Sigara içiyorsan bırak. Sakız, çerez yeme. Burnunu bir kulak burun boğaz uzmanına muayene ettir. Tıkalıysa açtır. Atletsiz, ince çorapla dolaşma. Delikanlılık hastalığa sökmez. Ayağın, karnın sıcak olacak. Az ve sık ye. İyi çiğne. Sağ elinle sağdan sola karnını günde en az 10 kere 5 dakika ovala. Mutlaka su iç. Sebze, meyve tüket. Tuvaletin gelince erteleme. Aile doktoruna veya iç hastalıkları uzmanına bir kez muayene ol.