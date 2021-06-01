Anlayışlı olun

Eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Anlayış göstermeye çalıştım ama canıma yetti! 'Doktora git' dedim. Gitmiyor. Beni aldatıyor olabilir mi?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Hastalıklarda erken boşalmaya neden olabilir.

Psikolog, psikiyatrist ve ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler.

Yani 'Git' demen yetmez.

Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı veya korkunuz olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız.

Ancak karşılıklı güvensizlik, sorunları büyütür. Çözümü küçültür. Anlayışlı olmalısınız...

ANDROPOZ KORKUSU

41 yaşındayım. Yani çok gencim Nafiz Hocam. Ama 6 aydır eşimle ilişkimde eskisi gibi sertleşemiyorum. Gazetelerden okuduğuma erkeklerin de menopozu olurmuş. Sizce de ben buna girmiş olabilir miyim?

İLERİ yaş erkeklerdeki "Testosteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir.

Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu durum 60 yaşından sonra başlayabilir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Sizin yaşınız için henüz erken.

Hemen panik yapmayın. Doktor muayenesi şart. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene ol. Önce kan tahlilleri çıksın.

Sebebi bulup tedavi edelim.



KİLO KİSTİN DOSTU!

21 yaşında bir kadınım. Hem kiloluyum, hem kıllıyım, hem de şişmanım. Arkadaşlarımın arasına bile katılmak istemiyorum. Adet düzensizliğim de beni sinirli yapıyor. Doktorlardan da çekiniyorum. Ne önerirsiniz?

DUYGUSAL ve hassas bir kadın olduğunuz kesin. Çoktan doktora gitmeliydin. Bu anlattıkların polikistik over dediğimiz bir hastalıkla uyumlu. Yumurtalıklarındaki kistler ve hormonal farklılıkların bu şikayetlere neden oluyor.

Önce hormon testleri gerekli.

Bir de karın ultrasonu yaptırmalısın.

İlaç tedavileri, stres kontrolü ve egzersizle bu şikayetlerin yoluna girer. Umutsuzluğa gerek yok.

Üzülmek hiçbir sorunu çözmez.