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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 31 Mayıs 2021, Pazartesi

Fıtık aşkı bitirir

Eşime 1 yıl önce bel fıtığı tanısı koydular. Son 2 aydır bel ağrısı var. Bir de cinsel ilişkide sertleşme sorunu başladı. Doktora gittik. Doktor 'Cinsel hayatınız etkilenir' dedi. Halbuki biz bir şey anlatmadık. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?



Etkileyebilir. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır.
Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer.
Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur.
Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir.
Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, bel de güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizliklerde olabilir.
İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.

SU İÇ KABIZ KALMA

15 yıldan beri alkol alıyordum. Ama şimdi bırakmaya çalışıyorum. İş işten geçmiş olabilir mi?
Sirozdan korkuyorum. Şimdi bıraktım artık düzelir miyim?
Pişmanlık her yarayı tamir eder. Önce sakin ol. En önemli konu senin alkolü bırakmaya karar vermen. Zaten bu kararı vermişsin. Tedavi için bir iç hastalıkları uzmanının takibine gir.
Takip uzun sürecek.
Psikiyatrik destek ve son zamanlarda uygulanan alkol alışkanlığına karşı bazı ilaçlarla yardımcı olabiliriz. Alkol kesilir kesilmez siroza gidiş varsa düzelmeye başlıyor.
Beslenmene dikkat etmen çok önemli. B vitamini açığı varsa takviye gerekir.
Kabız kalmamalısın.
Düzenli su iç. Yaklaşık 10-12 bardak su yeterli olur. Tansiyonun takibi, kan şeker ölçümün gerekir.
Tekrar kontrolü unutma.
İşler yoluna girince tekrar şımarıp geçmişi özleme.
Eşine ve çocuklarına dilediğin gibi sarılmak için sabırlı olmalı bu işin peşini bırakmamalısın.

GÜNEŞ YETERLİDİR

32 yaşındayım 3 yıldır hastanede personelim. Akşam 8'de de iş bitiyor. Güneş yüzü göremiyorum. Adetlerim düzenli. D vitamini kullansam faydalı olur mu?
Öncelikle bir kez kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim.
D vitamini yağda erir.
Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir.
Ayrıca yağda eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları vardır. Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir.
Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir. Doğal olanı budur. Yine de D vitamini açığı varsa tedavi/destek amaçlı D vitamini kullan.
Fazlası da başka sıkıntılar çıkarır. Unutma.

KABAK ÇEKİRDEĞİ ÇÖZMEZ

Benim prostatım büyüdü. Sonra hanımla sıkıntımız başladı. Yani bir araya geliyoruz ama tam rahatlayamıyoruz. Kabak çekirdeği ye dediler. Her gün iki avuç yiyorum. 3 hafta geçti. Tık yok. Sizce çifte kavrulmuş daha mı iyi olur?
Bence üroloji ve iç hastalıkları uzman takibine gir. Tahlillere göre ilaç tedavileri al. Sadece prostat büyümesi olmayabilir.
Damar tıkanıklığı, şeker düşüklüğü, tiroit hormon hastalıkları başta olmak üzere diğer ihtimalleri de gözden geçirmek gerekir.
Sadece Kabak çekirdeği yiyerek çare arama. Çifte kavrulmayla ilgisi yok.
Ailenin rahatlamasını istiyorsan doktor takibinde kal.

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