Çocuk istiyorum ama

İki aylık evliyim. Hanımla hemen çocuk yapmak istiyorum. Ancak ilişkide 5 dakikada bitiriyorum. Kan ter içinde kalıyorum. Bu normal mi?

CİNSEL ilişki sadece çocuk için değil eşler arasındaki bedensel, sosyal, ruhsal bütünleşmenin en önemli sürecidir. Bu nedenle eşinle cinsel ilişkinizi sadece çocuk için şeklinde tanımlama. Cinsel ilişki sırasındaki bedensel çalışma kısa sürse de çok efor ve enerji harcatan bir süreçtir. Terleme, nefes alma sayısında artma, yorulma beklenir.

Ancak senin anlattıklarına göre bu biraz daha fazla olan bir durum.

Kan şeker düşmesi, panik atak, burun tıkanıklığı ve tansiyon yükselmesi gibi durumlarda beklenenden fazla şikayet olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene olmalısın.

KOCAM DOKUNMUYOR BİLE

5 aylık evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sordum, kızdı. Ne olmuş olabilir?

EVLİLİĞİN maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir.

Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. 'Ya olmazsa' diye düşünerek ilişkiye girmemeyi göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanı gerekebilir.

Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Eşinle sorunlarını konuşarak çözmeye çalış.

Sabır, gayret.

KANSER RİSKİ VAR

58 yaşındayım. Kadın hastalıkları uzmanına gittim. "Rahim ağzından parça alalım" dediler. Komşum da gitti ondan camda tahlil yapmışlar. Benden neden parça alıyorlar?

HERKESİN bedeni ayrı, hastalığı ayrıdır.

Bazen SMEAR dediğimiz örnek hazırlanılarak karar verilir. Bazen de parça alınır. Rahim ağzının cerrahi olarak çıkarılması ve rahim ağzının yakılarak çıkarılması rahim ağzı hastalıkları tanısında ve cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemdir. Bu yöntemle rahim ağzında ve rahim ağzı kanal kısmında yerleşen ve kansere dönüşme riski olan hastalıklı doku tanı ya da tedavi için çıkartılır.

Anestezi ile yapılır.



KAN YOLUYLA BULAŞIYOR

Teyzem rahatsızlandı. "Hepatit B mikrobu var" demişler. Bulaşmasın diye ne yapmalıyım?

HEPATİT karaciğer iltihabı demektir. Hangi hepatit mikrobu ile hastalandığı önemli.

Öncelikle temizlik şart.

Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma veya ilaçlar kullanılır.

Hepatit B'den korunmak için iğne gibi hasta kanıyla bulaşmış araçlarla cildin delinmesinden sakının.