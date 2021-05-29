Aşka ahududu çayı

Özel güvenliğim. Vardiyalı çalışıyorum. Yeni evliyim ama hanımımla ilgilenemiyorum. O istese de ben hep yorgunum. Ne yapmalıyım acaba? Vitamin içsem işe yarar mı?

BESLENMEN düzensiz ise o zaman vitamin takviyesi işe yarar. Ama senin önce uyuman, dinlenmen lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın. Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur. Eşinin yaşam düzenini de gözetin. Ginseng desteği ve ahududu çayı cinsel istek açısından destekleyici olacaktır.

HANIM ŞİKAYETÇİ

Sorunum dizlerim. Bükük olarak uzun süre duramıyorum. Bu da ilişkide bizi zor durumda bırakıyor. Hanım bana küsüyor. Ne önerirsiniz?

ÖNCE ortopedi uzmanı muayenesi olun. Dizlerinin MR filmlerini çektir. Tanıya göre ameliyatlık veya PRP, ozon tedavisi gibi eklem içi tedavileri uygulanabilir. Ayrıca ilişki pozisyonunuzu bedenlerinize uygun olarak yeniden planlayın. Cinsel hayatınızı düzene sokabilir. Diziniz dram dizisine neden olmasın.

EYVAH PROSTAT

Hocam yaşım 49. Kanda prostat testi yaptırdım. "Kanser olabilirsin" dediler. Moralim bozuk. Ne yapmalıyım?

ANLADIĞIM kadarı ile total PSA testi yaptırmışsın. Sadece test sonuçları tek başına tanı koydurmaz. Bu test sadece kanserde yükselmez. Panik olmadan önce üroloji uzmanına muayene ol. Üriner sistem ultrasonu çektir. İdrar tahlili yaptır. Uzmanın tespiti önemli. Eğer hala şüphe olursa prostat biopsisi gerekebilir. Korkmak işe yaramaz. Hatta hastalıkları ilerlettiği gibi yeni hastalıklarda ilave eder. Önce tanı koyalım. Korkacaksak sonra korkalım.

RASTGELE ALINMAZ

Yaşım 21. Demir hapı midemi ağrıtıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. "Olmaz" dedi. Neden?

KAFAMIZA göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz. Doktorun sana göre bir değişiklik yapsın.