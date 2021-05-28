Hemen terliyorum

2 ay 20 gün önce evlendim. Hanımla bir araya geldiğimizde 5 dakika sonra kan ter içinde kalıyorum. Tek erkek evlat olarak büyüdüm. Kardeşim yok soramadım. Bu kadar terlemek normal mi?

Cinsel ilişki sadece çocuk için değil eşler arasındaki bedensel, sosyal, ruhsal bütünleşmenin en önemli sürecidir. Bu nedenle eşinle cinsel ilişkinizi "Sadece çocuk için" şeklinde tanımlama. Cinsel ilişki sırasında terleme, nefes alma sayısında artma, yorulma beklenir. Ancak senin anlattıkların biraz daha fazla. Şeker düşmesi, burun tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi durumlarda beklenenden fazla şikayet olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene olmalısın.

DOKTORA GİT

Çocuğumu kedi ısırdı. Kuduz takipten sorumlu hastaneye başvurduk. 4. aşısı yapıldı. Yine bir hayvan ısırırsa ne yapalım?

Yeniden doktor başvurusu yapmalısınız. En kısa sürede en az 2 kez aşı planlanır. İlk vurulan gün 0. gün kabul edilir. 2. doz 3. gün yine kas içine yapılır. Hastanın ve yaranın durumuna göre diğer tedaviler planlanır. 50 yaş üstü ve şişman kişilerde doktor muayene sonrasında 3. doz aşının yapılması önerilebilir.

AKCİĞER FİLMİ ÇEKTİR

Kanser taraması yaptırdım. CEA diye bir test hafif yüksek çıkmış. Çok moralim bozuk. Hangi filmi çektireyim?

Moralini bozma. CEA, Karsino Embriojenik Antikor kelimesinin kısaltmasıdır.

Kanser taramasında kullanılmak gibi bir amacı yoktur. Kalın bağırsak kanseri tanısı konmuş hastaların tekrarlamasında hastalık takibini yapmak amacıyla kullanılır. Sigara içenlerde, karaciğer yetersizliklerinde, pankreas iltihaplarında, iltihabi bağırsak hastalıklarında ve makattaki et benleri olanlarda da belirli seviyelerde yükseklikler gösterebilir. Bu test sonucu ile bana başvuran hastalarımdan önce aynı testi tekrar isterim. Yüksek çıkmışsa akciğer filmi isterim. Karaciğer çalışma testleri, amilaz, lipaz, CRP, TSH başta olmak üzere muayene bulgularına, diğer tahlil sonuçlarına göre ek tahlil isterim.

İĞNEDEN SONRA YEMEK

Babam 8 yıldır şeker hastası. Bu sefer insülin başladılar. Kendi pek dikkat etmiyor. Neye dikkat edelim?

İnsülin kullanan şeker hastaları, insülin vurulduktan sonra mutlaka yemeklerini yesinler. Yoksa şeker düşüklüğü ani hayati riskler taşır. Son kullanma tarihi, kutusunda taşıma, doğru yere-doğru dozda yapılmalı. İnsülin yaptığını unutmayın. Tekrar fazladan iğne olursa şeker çok ve hızlı düşer. Sürekli aynı yere iğne vurmayın.