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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 27 Mayıs 2021, Perşembe

Sigara içmek cinselliği bitirir

Hocam biraz şişmanım. Sigara da içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca cinsel münasebetim eskisi gibi iyi değil. Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir mi?
BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın.
Sigarayı bırak. Kilo ver.
Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar.
Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir.
Yeterince su içmeyi unutma.

DİYABET HASTALIĞI İKTİDARSIZLIK YAPAR

Nafiz Bey, 61 yaşında erkeğim. Diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. 7 yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum. Ne yapmalıyım?
ŞEKER hastalıkları düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir.
Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir.
Mutlaka düzenli diyet yaparak kan şekerini düzende tut. Günde 10-12 bardak kadar yeterince su tüket. Mutlaka günde en az 1 saat egzersiz yap. Hemen üroloji muayenesi gerekli.
Cinsel organın çalışmasını kontrol eden bazı ultrason ve tetkiklerin yapılması şart.
Hastalığın adını koyduktan sonra tedaviyi konuşuruz.

AĞRIM GEÇMİYOR
Yaşım 35. Sabah başlayan bel ağrım için doktora gidiyorum. Ankilozan Spondilit dediler. Bu hastalık geçer mi? İyileşir mi?
Huzursuzum...
ROMATİZMAL hastalıklar, bedenin kendi kendine zarar verdiği hastalıklardandır.
Ankilozan Spondilit hastalığının tedavisi düzenli ve süreklidir.
Sigara içiyorsan bırak.
Ankilozan Spondilit ömür boyu devam eder. Gereksiz ilaç kullanımı diğer iç organlarına örneğin midene, böbreğine zarar verebilir. Bu nedenle hariçten kafana göre ilaç kullanma. Düzenli egzersizlerle düzenli olarak yaşam kalitesi sağlanabilir.

SAKIN ERTELEME
İşyerinde sık idrara çıkıyorum.
Antibiyotik aldım geçmedi. Suyu azalttım olmadı. Ne önerirsiniz?
İDRAR tahlili yaptır.
Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz. Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye bası yapan hastalıklar, şeker hastalığı idrara çıkmamıza neden olabilir. Üroloji muayenesi ol. İdrar yapmayı erteleme. İdrar tutmanın mesaneye verdiği zararların yanında bir de kalbe verdiği zarar var. Hemen tuvalet yolunu tutun...

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