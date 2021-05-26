Aşk iyileştirir

3 ay önce aşık oldum. Tansiyonum düzeldi. Kimse inanmıyor. İlaç bile kullanmıyorum. Tamamen bu dertten kurtulmuş olabilir miyim?

Aşk da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltebilir. Yani yine de sen ilaçlarını atma.

Yapılan araştırmalarda aşık olan kişilerde beyin kan akımı artar, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır, kan akımı artar. Kan akımı değişiklikleri ve seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır. Östrojen ve testosteron artması ile üreme isteği artar.

DOYUMA ULAŞMAK

35 yaşında aktif, dinamik, heyecanlı ve çalışan bir bayanım. Cinsel isteksizlik yaşıyorum. 4,5 ay oldu. Eşim bu konuyu merak etmeye başladı. Doktordan tahlil istedim. Siz ne dersiniz?

Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir.

Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Depresyon, hipotirodi, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir.

1 SAAT EGZERSİZ YAP

Doktor bey 31 yaşında 127 kiloyum. Ailemde şeker yok. Ben şeker hastası olur muyum? Olmamam için ne yapmam lazım?

Şişmanlarda şeker hastalığı görülme ihtimali yüksektir. Yani şeker hastası olabilirsin. Bunu engellemek senin elinde hatta senin genzinde ve nefsinde. Hemen zayıfla.

Hemen diyorum unutma.

Unlu, tuzlu ve şekerli gıdalardan sakın. Hareketi arttır. Özellikle her yemekten sonra 15 dakika yürü. Yemekten sonra yükselen kan şekeri Tip 2 diyabet riskini arttırır.

Hareket etmek için en iyi vakit ise, akşam yemeği sonrasıdır. Zira genelde, en fazla akşam yemek yeniyor ve kan şekerindeki en büyük yükselme de bunu izler. Ayrıca günde en az bir defa 1 saatlik egzersiz yap. Kilo vermek ve egzersiz Tip 2 diyabeti önlemenin en iyi yolu olarak kabul edilir. Hadi boyun kadar kilona geri dönmek için gerekenleri yapmaya başla. Durmadüşünme- gerekeni yap.

KALICI OLABİLİR

19 yaşında ve bekarım. Penisimde büyüme oldu. Korkuyorum. Nedendir?

Bu durumlarda enfeksiyon, alerji kökenli hastalıklar aklımıza gelir.

Bu nedenle beklemeden üroloji uzmanına gitmelisin. Doktor başvurularının gecikmesi kalıcı sorunlara neden olabilir. İhmal etme.

Korkma. Gecikme. Hemen zayıflamaya başla.