Sıkıntım görümcem!

Evleneli 5.5 ay oldu. Hala çocuğumuz olmadı. Görümcem sürekli "Çocuk ne zaman?" diyor. En son "Kısır mısın" dedi. Benim çocuğum niye olmuyor?

KISIRLIK dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani daha erken. Stres-korku-kaygı gebeliği engelleyebilir.

Evlilik yeni bir hayattır.

Sular çalkalanır. Durulması vakit alır. Acele etmeyin.

Panik yapmayın.

AKLIN YOLU CEVİZ

Ceviz yemeyi çok severim. Beyne benzediğinden hafızaya iyi gelir diyorlar. Doğru mu?

GÜZEL bir benzetme yapmışlar. Hem içi, hem ağacının kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor.

Bol miktarda A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir.

Verem, kansızlık ve şeker hastalığında hem besleyici, hem de tedavi edicidir.

Her sabah kahvaltıda iki adet ceviz içi ye. Yeşil ceviz meyvelerinin kabuklarının kaynatılıp içilmesi cinsel gücü artırır. Ancak bir çay bardağını geçmesin.

TUZ BİBER EKME!

29 yaşında bir kadınım. Mide varisim var. Yemek yemesem geçer mi? Varisin bir ilgisi var mı?

BAZI beslenme alışkanlıkları varis gelişimine ya da kötüleşmesine katkıda bulunur. Örneğin yeterince sıvı alınmaması, tuzlu veya düşük lifli gıda tüketilmesi, kızartmalar, şekerli veya rafine gıdalar, aşırı kırmızı et ve doymuş yağ asitli gıdaların (yağlı et, katı yağ, yağlı peynir v.b.) yenmesi, alkol ve sigarada varis gelişimine katkıda bulunur.

Yani olabildikçe tuzlu gıdalardan sakının. Gereksiz sıvı yükünüz olmasın. Mutlaka zayıflayın. Ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.

İLAÇ ÇÖZÜM DEĞİL

46 yaşındayım. 4-5 aydır boyun fıtığı rahatsızlığım var. Son 2 aydır yürüyemiyorum, oturamıyorum ve yatamıyorum. Kas gevşetici ağrı kesici iğneler fayda etmiyor. Kantaron, ozon yağı ilaçlarını kullandım. İyi gelmedi. Bana bir çare...

BEL fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas-kemik-kıkırdak- kireç yapıları ile ezilip sıkışabilirler. Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışma-ezilme azaltılabilir. Öncelikle güvendiğin bir Fizik Tedavi Uzmanının takibine gir. Ameliyat gereksinimi varsa Fizik tedavi uzmanın gerekeni yapar.