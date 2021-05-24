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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 24 Mayıs 2021, Pazartesi

Eşini anlamaya çalış

5 aylık evliyim. Eşim bana elini sürmüyor. Hep bir bahane sunuyor. Nedendir?
Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. "Ya olmazsa" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanının muayenesi gerekir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog muayenesi uygun olur.
Kendini sıkma. Eşine anlayış göster.

YOĞURT ÇARE DEĞİL
Nafiz hocam kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi? Bir de yoğurt şişmanlık yapar mı?
Yoğurdu sevdiğin için ben de senin tercihini çok sevdim. 100 gr doğal sofra yoğurdu yaklaşık 80 kaloridir. Günde 1 kilo yesen 800 kalori eder.
Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten alır.
Yoğurt, kemik erimesi için iyi bir destektir. Ama tedavinin yerini tutmaz.
Hastalık düzeyinde erimeler için doktorunun önerdiği tedaviyi uygulamalısın.

KISIRLIĞA KADAR YOLU VAR
Yeni evlendik. Balayında ilişkide cinsel organım yandı. Şişti. Acile gittik. Öyle düzeldim. Bu durumun ilişkiyle ilgisi olabilir mi?
Evet olabilir. Eşinizin spermlerine karşı alerjiniz olmuş olabilir. Bu durumda vajina bölgenizde şiddetli kaşıntı, kızarıklık ve şişme yaşanabilir. Ayrıca ciltte döküntü ve nefes alamama gibi ciddi reaksiyonlar bile ortaya çıkabilir. İdrar yaparken yanma hissi de sperm alerjisinin meydana geldiğini gösterir. Test yaptırın. Bu durum kısırlığa bile neden olabilir.

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