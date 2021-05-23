Romatizma testi şart

Nafiz Hocam, kasıklarıma kramp giriyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Nedeni nedir?

HER iki kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bununla beraber magnezyum ve kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli, gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleri yaptırmalısın.

Bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, rf ve sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir. En önemli konu diğer bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği bir doktor kontrolüne girmektir.

ERKEN BUNAMA...

38 yaşındayım. Şimdiden unutkanlık başladı. Hangi gıdaları tüketmeliyim?

DURUMA göre sebepler değişir. Ancak kan şeker düşmeleri, düzensiz beslenmeler, kaygı-depresyon durumları unutkanlık sebepleri.

Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. En azından erken bunamadan bahsetmeyiz. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et, tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Ayrıca meyve tüketimi çok önemli.

Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek, kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina, muz, kivi, mango ve nektarin de bol antioksidan içeriyor. Yani unutmadan hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.

KAN ŞEKERİNE BAKTIR

23 yaşında 170 santim boyunda 89 kilo erkeğim. Hesapladım obezim. Spor yapsam kaç kilo veririm?

TESPİTİN doğru, şişmansın. Hareket zayıflamana yüzde 15-30 katkıda bulunur. Kalan kısmı doğru yapmazsan kalıcı sağlıklı kilo hedefi tutmaz. Beslenme zamanı, miktarı ve içeriği önemli. Hızlı yer hızlı kan şekerini yükseltirsen önce şişmanlık sonra şeker hastalığı yerleşir.

Hemen İç Hastalıkları Uzmanına git. TSH, açlık tokluk glikoz-insülin, kolesteroller, trigliserid, ekg, tansiyon ölçümü gibi ilk değerlendirmeleri yaptır.