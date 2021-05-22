Ruhun çirkin olmasın
Çok kaygılı, hızla her konuyu düşünen birisin. Acelecilik, kaygı, korku hem senin için hem de seninle yaşayan herkes için huzursuzluk yaratır.
Çocuğunun olup olmaması zayıflıkla da çirkinlikle de ilgili değil. Ruhun çirkin olmasın. Seni seven, kabul eden kimse onunla hayatını yaşa. "Ya olmazsa" korkusu hem cinsel hayatını, hem sosyal hayatını etkiler. Her şeye kafanı takma.
ÖNCE TAHLİL SONRA VİTAMİN
32 yaşındayım. 3 yıldır hastanede personelim. Akşam 8'de çıkıyorum. Güneş yüzü göremiyorum. D vitamini kullansam faydalı olur mu?
Öncelikle bir kez kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Ayrıca yağda eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları vardır. Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir. Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir.
Doğal olanı budur. Yine de D vitamini açığı varsa tedavi/destek amaçlı D vitamini kullan.
AĞRILARLA TEKRARLAR
Annem 62 yaşında. Her şeye üzülür. Her yeri ağrır. Kardeşim annemi doktora götürmüş. Kireçlenmesi vardı. Romatizması vardı.
Doktor fibromyalji demiş. Nasıl bir hastalık bu?
Fibromiyalji uzun süren, yaygın düşkünlük meydana getiren, ağrılarla tekrarlayan bir hastalıktır. Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır. Yeterince uyuyamazlar, uyandıklarında veya uzun süreler oturduktan sonra hareket ettiklerinde sıklıkla adaleleri sertleşmiştir.
Ağrının yoğunluk ve yerleşimi ile bitkinliğin derecesi günden güne değişebilmekte, aşırı egzersiz ve stresle kötüleşebilir. Fibromiyalji orta yaş başlarında etkili olan ve oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Mutlaka psikolog ve psikiyatrist desteği alsın.
STRES UYKU YAPAR
Hocam yorgun kalkıyorum diye doktora gittim. 'Dişlerini gıcırdatıyorsun' dedi. Yani şimdi diş gıcırdatması ile bunun ne alakası var?
Anlatalım. Gündüz ve/veya gece diş sıkma rahatsızlığına "Bruksizm" denir.
Bruksizm, dişlerde sallanma, kas ağrısı, baş ağrısı, çene ekleminde (kulak önünde) ağrı, dişlerde kırılma, dişlerin çiğneme yüzeylerinde aşınmalar yapabilir. Yani gece stresli bir uyku beraberindeki beden kaslarının da kasılması ile yorgun kalkabiliriz.
Bruksizm alerjik kişilerde daha sık ortaya çıkabilir.
Bruksizmde dişlerimiz aşınmakta, sallanmakta ve hatta kaybedilmektedir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hormonlara bakmak lazım 21 Mayıs 2021, Cuma 3 aydır memelerimin büyüklüğü değişti. Sol memem sağa göre daha büyük oldu. Adet dönemlerinde ağrım arttı. 1 haftadır...
- Hayallerini paylaş 20 Mayıs 2021, Perşembe Emekliyiz ama biz eşimle cinsi münasebet ile ilgili pek konuşamayız. Bu fantezi denilen şey hakkında bilgi almak...
- Sigara gebeliğe zarar 19 Mayıs 2021, Çarşamba Bizim çocuğumuz 1 yıldır olmuyor. Doktor takip ediyor. Ama eşim sigara içiyor. Adet görürken bile bırakmıyor. Çok...
- Hep isteksizim 18 Mayıs 2021, Salı Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktora gittim "Spor yap düzelir" dedi. Ben haftada üç kere maç yapmaya başladım....
- Önce kontrol sonra diyet 17 Mayıs 2021, Pazartesi 22 yaşında biriyim. 94 kiloyum. Hangi diyeti önerirsiniz? ŞİŞMANLIK düzenli takiple düzene girebilen bir hastalıktır....