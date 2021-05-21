Hormonlara bakmak lazım

3 aydır memelerimin büyüklüğü değişti. Sol memem sağa göre daha büyük oldu. Adet dönemlerinde ağrım arttı. 1 haftadır da sol mememden süt gibi sıvı geliyor. Meme doktoruna gideyim mi?

Önce iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Yazdıklarına göre hormonlarına bakmak lazım. Özellikle prolaktin hormonu artarsa memede şişme, büyüme, ucundan sütsü akıntı gelebilir. Ayrıca koltuk altı lenf bezlerine bakmalıyız. Her iki meme ultrasonu da yaptırman uygun olabilir.



GÜZELLiK AŞISI

Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Güzellik için birebirmiş. Ben de güzelleşmek istiyorum. Nasıl yaptırayım?

Ozon tedavisi cilt sağlığını ve diriliğini olumlu etkiler. Güzellik tarifi kişiden kişiye değişebilir.

Ama en güzel insan sağıklı insandır. Ozon tedavisi bu nedenle "Gençlik Aşısı" diye de isimlendirilir. Bu yanıyla ozon tedavisi güzelleştirir diyebiliriz. Ancak 'Yüz anatomisini ve bunu birilerinin beğenmesini sağlar mı?' sorusunun tıbbi bir cevabı yok. Ozon tedavisi yaptırabilirsiniz.

NEDENi ŞIŞKINLIK

Geçen yıl safra kesesi taşı aldırdım. Ama hala karnımda şişkinlik var. Basurum da var. Şişkinliğin nedeni o olabilir mi?

Hayır. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Alınan safra kesesi taşı değil.

Senin safra kesenin tamamını aldılar. Sindirimi için safra gerektiren özellikle, hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikâyetin artar. Gaz, hazımsızlık şikâyetin azalmaz.

Ayrıca burun tıkanıklığı var mı? Baktır. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme. Papatya, ıhlamur, rezene, sinameki çayları iç.

Hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu göründü demektir.

OZON TAKVİYESİ

Kardeşimin hepatit hastalığı var. Sizin yazınızda ozon tedavisinin iyi olduğunu öğrendim. Araştırdım. Biz de yaptırmak istiyoruz. Nasıl yaptırabiliriz?

Ozon tedavisini Sağlık Bakanlığı onaylı doktorlar yapabilir. Önce muayene edilmelisiniz. Sonra size uygun tedavi protokolü hazırlanır. Majör oto hemoterapi dediğimiz kan ozonlama veya rektal insuflasyon tedavisi dediğimiz yöntemle sistemik tedaviler yapılabilir. Doktor size özel tavsiyeleri hazırlar. Birlikte karar verip başlayabilirsiniz.

Mevcut ilaç tedavileri ile ozon tedavisi birlikte sürdürülmelidir. Bize başvuran hastalarımızın geçmiş tüm tahlillerini getirmelerini isteriz.