Hayallerini paylaş

Emekliyiz ama biz eşimle cinsi münasebet ile ilgili pek konuşamayız. Bu fantezi denilen şey hakkında bilgi almak istiyorum. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Bize uygun bir şey mi? Fantazi ne demek?

"FANTEZİ. Fantazi" diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı "Sınırsız hayal" demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir.

Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin.

Bedensel, ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz.

Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir.

IHLAMUR DA NAFİLE

Doktor bey, otobüs şoförüyüm. Çok kiloluyum. Son 3 aydır yokuş çıkarken göğsüm sıkışıyor. Terliyorum. Beklemek zorunda kalıyorum. Sigara içiyorum. Nane çayı iç nefesin açılır diyorlar. Ihlamur nefes açmaz mı?

STRESLİ, hareketsiz bir mesleğin var. Kilo ve sigara da kalp hastası olmanı kolaylaştırıyor. Nane de içsen, ıhlamur da içsen nafile. Önce İç hastalıkları uzmanına git. Kalp, akciğer, kilo, tansiyon, burun, nefes, hormon değerlendirmelerin yapılsın. Kalp damar tıkanmaları bu şikayetlerle başlar.

Şimdi doktora kendin gitmezsen, sonra kalp kriziyle başkaları götürebilir.

Sigarayı bırak. Zayıfla, hareket et. Araç içinde beklerken, dışında beklerken bol bol hareket et. Yoksa naneyi yiyebilirsin.

3 GÜN ÖNCEDEN ÖLÇTÜR

51 yaşındayım. Tansiyonum yükselmeye başladı. Haftaya doktora gitmeye niyetim var. Tansiyonumu ölçerek gitsem nasıl olur?

AVRUPA Hipertansiyon Birliği, evde kan basıncı takibi kılavuzu doktora gelmeden önce minimum 3 gün, tercihen 7 gün sabah ve akşam ikişer ölçüm (toplam 28 ölçüm) yapılmasını önermektedir. Sabah ölçümleri hasta ilaç alıyorsa ilaç alımından önce olmalıdır. Randevu tarihine yakın zamanlar dışında da kan basıncı ölçülebilir ancak çok sık kan basıncını ölçmek hem hastada hem da yakınlarında gerginliğe neden olabilir. Gerginlikler de kan basıncını yükseltebilir. Kan basıncı ölçme sıklığını kurallara bağlamak pratik olmayabilir. Amaç hastada gerginlik yaratmayacak sayı olmalıdır.