Sigara gebeliğe zarar

Bizim çocuğumuz 1 yıldır olmuyor. Doktor takip ediyor. Ama eşim sigara içiyor. Adet görürken bile bırakmıyor. Çok fanatik. Sigara içmesi gebe kalmasını engeller mi?

Sigara birçok hastalığa neden olur.

Kullanan kişilerde çocuk sahibi olmayı olumsuz etkileyebilir. Zaten gebelik gerçekleşirse de sigara bebek gelişimini olumsuz etkiler. Bu nedenle eşinizin bedenine özel tetkik ve tedaviler devam ederken sigarayı da bırakırsa daha iyi olur.

HATALARDAN HATA BEĞENİN

Annemin tansiyonu yüksek ama ilacını almıyor. Aspirin içiyorum bana yeter diyor. Mide kanması geçirir diye korkuyorum. 'Aspirin içme' desem yanlış yapmış olur muyum?

Olursun desem olmuyor. Olmazsın da diyemiyorum. Yani hatalardan hata beğenin diyorum. Kontrolsüz hipertansiyonu olan insanlarda aspirin kullanılması beyin kanaması gibi organ içi kanamalarının sonuçlarını arttırıcı etkisi olabilir. Bırakırsa pıhtılaşma risklerini arttırabilir. Yani kilosu fazlaysa versin. Tansiyon ilacını düzenli kullansın.

Aspirin kullanımını doktoruyla düzenlesin.

Mide hastalığı varsa başka pıhtılaşma azaltıcı ilaç kullansın. Tedaviye sen değil doktor ilaç ekleyip çıkarsın.

GECİKMEDEN DOKTORA GİT

42 yaşındayım. Son 3 haftadır cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamıyorum. İdrarım ağrılı oluyor.

Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?

Yaşa değil yaşadığına bakmak gerekir.

Dereotu satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi?

Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar, garip bir his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür.